Nuevo éxito del Acuatlón Dani Molina en el Azud de Pareja

domingo 16 de junio de 2024 , 19:54h

Pareja. 16 de junio de 2024. El Acuatlón Dani Molina disputó ayer su VII Edición, en el maravilloso entorno del lago de Pareja. En una tarde calurosa y soleada, pero en la que el rachas de viento dificultaron en ocasiones el avance de los nadadores. La prueba contó con un total de 239, inscritos en diferentes categorías, todas ellas adaptadas en función de la edad y las directrices deportivas correspondientes, y en tandas que se fueron desarrollando a lo largo de la tarde.

Tal y como afirma Dani Molina, organizador de la prueba, “el azud de Pareja es el sitio perfecto para hacer una prueba de acuatlón, no hay que salir a ningún lado, no hay que cortar carreteras, tenemos un lago perfecto para nadar, un carril bici donde se puede correr fenomenal y el ambiente y el sitio creo que es el mejor que hay”.

Se da la circunstancia de que el cinco veces campeón del mundo de Triatlón eligió el azud de Pareja y su entorno como lugar de entrenamiento para los diversos retos deportivos que afronta, por lo que afirma que “esto es mi casa, mi sitio de entrenamiento, mi centro de alto rendimiento”. “Aquí me han cuidado muy bien desde el principio, se me ha tratado súper bien, se me ha dejado entrenar siempre con todas las facilidades del mundo, y cuando comenzamos con el tema del acuatlón el ayuntamiento de Pareja decidió que era una buena apuesta para el pueblo y para todos” añade.

Apoyo incondicional por parte del Ayuntamiento de Pareja

Como viene siendo habitual en la celebración del Acuatlón Dani Molina del azud de Pareja, no faltaron a la cita representantes del Ayuntamiento de la localidad ya que, tal y como afirma el Alcalde de Pareja, Javier del Río, en relación al organizador del acuatlón “esta es su casa, él entrena aquí continuamente y qué mejor lugar para hacerlo, con este carril bici, con estas aguas limpias”.

“La semana pasada estuvimos viendo aquí entrenar gente y destacaban precisamente eso, las aguas limpias y transparentes, el entorno y, aparte de todo eso, el aval que Dani Molina como deportista, como organizador y también como persona, le ofrece a esta prueba”, añade el primer edil, que concluyó aseverando que “desde el Ayuntamiento de Pareja llevamos muchos años apostando por el deporte, por el deporte para todos pero también un deporte de calidad como el que nos ofrece Dani Molina”.

Por su parte, la concejala de Deportes, María Tierraseca, tampoco quiso perderse la prueba y afirmó que, para la concejalía que representa, “el que lo organice Dani Molina es muy importante, por lo que le ofrecemos toda la colaboración que él nos pide, y qué mejor que poder dársela aquí en el azud de Pareja, con gente del entorno que conozca la zona para entre todos poder llevar el nombre de Pareja a cualquier punto de España”.

También aprovechó Tierraseca la oportunidad para anunciar algunos de los acontecimientos deportivos que llegarán próximamente al entorno, como las regatas que se celebrarán en el azud el 30 de junio, la Carrera del Lago de Pareja, que se realizará a finales de septiembre o la recuperación del Triatlón de Pareja que, si bien dejó de realizarse, se intentará recuperar de la mano del propio Dani Molina. “Esperemos que el año que viene pueda ser una realidad”, afirma la concejala de Deportes.

Una emocionante prueba con una organización exquisita

La transformación de la orilla del azud en un complejo de competición fue un hecho gracias a la dilatada experiencia del organizador. No faltaron las diversas carpas desde las que se coordinaba la prueba entregando dorsales y dispositivos de medición de marcas, el control de entrada de corredores, a cargo de la empresa tcronometro.com, la zona habilitada para que los participantes pudieran equiparse para correr tras salir de nadar o aquella en la que pudieron reponer fuerzas tras la ejecución de la prueba.

Tampoco faltaron medidas de apoyo dentro del agua, que venían de la mano de la empresa local River Aventura, que aportó piraguas, tablas de paddle surf y apoyo de voluntarios para guiar o socorrer a los participantes en tan sacrificado desempeño deportivo. Por supuesto, una embarcación neumática a motor con una socorrista acuática a bordo en todo momento estuvo siguiendo el desarrollo de las diferentes categorías, teniendo incluso que realizar algún que otro auxilio a participantes que en un momento dado no pudieron continuar nadando por calambres, tirones o circunstancias similares.

Con todo ese plantel organizativo preparado, la salida de las categorías inferiores se producía a partir de las 17 horas de la tarde, con distancias de agua y carrera proporcionales a la edad de los competidores. A partir de las 18 horas, y después del briefing, se ponía en acción, desde el muelle de embarcaciones del azud, la prueba en la modalidad sprint, que se disputa sobre una distancia de 750 metros a nado, y 5.000 metros en la carrera pedestre. Daba la salida el propio Dani Molina, acompañado por Javier del Río, alcalde de Pareja, y María Tierraseca, concejala de deportes de la localidad.

En distancia sprint, el vencedor fue Jaime Fernández Núñéz, con un magnífico tiempo de 30’42”, que no dio opción a sus rivales. El atleta afirmó ayer que “la prueba es un espectáculo, el entorno es increíble y la organización , como siempre, de 10, un 10 Para Dani y para todos los voluntarios que ayudan”.

En féminas la primera en llegar a la meta fue, Paula Mayero, que hizo una prueba soberbia y apuntó un magnífico tiempo de 30’46” en su llegada. “El año pasado vine a hacer el relevo y me quedé con ganas de hacer la prueba entera yo sola, así que este año me he atrevido. La parte de nadar se me ha hecho hasta corta, pero la parte de correr se me ha hecho más dura, aunque ha estado muy bien porque había mucha gente animando”, afirma Mayero.

En distancia Olímpica se impuso el atleta Jesús Cabrero Soto anotando un tiempo de 57’49”. Cabrero Soto afirmaba que para él esta es una prueba fija en el calendario porque ha sido la cuarta edición en la que participa. “Se ha hecho duro por el calor y, como nadamos con neopreno, salimos un poco más acalorados. El sitio es espectacular, y el ambiente que prepara Dani es de agradecer”, afirmaba.

En féminas, y en esta misma distancia se impuso Nadia Rodríquez Ayala, con un tiempo de 1h 15’35”, que afirmó que “el agua es mi especialidad y se me ha hecho bastante bien a pesar de un pequeño problemilla en la salida. En la parte de la carrera se hace un poco dura la primera vuelta hasta que te asientas, pero luego es mejor”.

En la modalidad de Olímpico parejas se impusieron CNG C.A. La Esperanza, de Guadalajara, con un tiempo de 57’45”, en féminas la pareja Morenazas, que hicieron un tiempo de 1h 08’18” y en mixto el equipo Go Fit Peñagrande, de Valladolid, con un tiempo de 1h 07’ 33”.

Fiesta deportiva en el azud

Durante toda la tarde los participantes pudieron disfrutar de la naturaleza que puebla el azud y, en el entorno de la salida y puestos de organización, incluso improvisaron sus propios espacios de preparación a la sombra de los olivos. Tanto participantes como el público asistente que así lo deseó pudieron acceder al puesto de comida y bebida que la empresa local El Balcón de Pareja había instalado al lado del lago.

Al filo de las nueve de la noche, la entrega de trofeos ponía el broche de oro a una magnífica tarde deportiva. La acompañaron el propio Javier del Río, alcalde de Pareja, María Tierraseca, concejala local de Deportes, el también concejal de Pareja, Antonio Alcalá, y Nacho Redondo, diputado por Guadalajara en la Cortes Regionales y deportista solidario, y el propio Dani Molina, organizador de la prueba, que no quiso dejar pasar la oportunidad de realizar una nueva edición de la misma a pesar de encontrarse en estos momentos inmerso en la preparación de su participación en las olimpiadas de París.