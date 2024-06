Casi 400 personas han participado en la primera Marcha Down Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha unido al lema “entre todos” de esta marcha que ha recorrido una distancia de 3,21 kilómetros, por la trisomía 21 origen del síndrome de Down, con fiesta final y paella en el parque de la Concordia.

domingo 16 de junio de 2024 , 08:07h

Casi 400 personas han participado en la primera Marcha Down Guadalajara organizada por la Asociación para el Síndrome de Down de Guadalajara en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, con el doble fin de visibilizar la demanda de una igualdad de oportunidades para niños y jóvenes con esta afección y recaudar fondos para sus programas de empleo y de emancipación.



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha unido al lema “entre todos” que proponía la organización y ha recorrido junto a los chavales y sus familias, los 3,21 kilómetros establecidos, por la referencia a la trisomía 21 origen del síndrome de Down y que ha tenido su salida y meta en el parque de la Concordia, con un carácter no competitivo.



Los concejales Javier Toquero, Isabel Nogueroles, José Luis Alguacil y Begoña García, también han realizado la marcha solidaria, a la que se han sumado otros muchos representantes públicos y de empresas que también han querido colaborar con esta iniciativa.



Esta marcha Dawn acabó con fiesta en la Concordia, con música y una paella compartida por más de 200 comensales.