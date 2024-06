Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Las temperaturas caerán más de 10ºC y lloverá en casi toda España desde el fin de semana hasta el jueves

viernes 07 de junio de 2024 , 12:54h

La aproximación de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) provocará un episodio de chubascos casi generalizados en la Península y que podrán ser fuertes o incluso muy fuerte, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Además, bajarán de manera extraordinaria de las temperaturas (es decir, más de 10ºC de un día para otro). Esta situación podría extenderse hasta el jueves de la semana que viene, cuando remitirán los chubascos y las temperaturas serán cada vez más altas.



Por su parte, Eltiempo.es explica que la DANA será reincorporada en el seno de una vaguada en altura que podría continuar sobre España hasta el miércoles. Además, la posición del anticiclón en el Atlántico podrá favorecer que llegue un flujo de norte a España. Por ello, el portal meteorológico apunta a que los chubascos y las tormentas podrían seguir dándose en muchas zonas del país hasta el miércoles.



Por días, Del Campo explica que el jueves se alcanzaron temperaturas muy elevadas en buena parte del país, como los 39ºC en puntos del sur de Castilla-La Mancha y del Valle del Guadalquivir, como por ejemplo en Almadén (Ciudad Real) o Andújar (Jaén). A su vez, se llegó a 38ºC en localidades del Valle del Ebro como Quinto (Zaragoza).



Además, el portavoz de AEMET indica que la madrugada del viernes ha sido muy cálida y no se ha bajado de 26ºC al menos hasta las 6 de la madrugada en Águilas (Murcia) y Jaén capital. Durante el día, el calor será todavía intenso en el centro y el nordeste peninsular, donde se podrán alcanzar los 38ºC.



Paralelamente, en Andalucía llegará aire frío y habrá una bajada de 8 a 10ºC con respecto al jueves. Por la tarde se empezarán a notar los efectos de la DANA y habrá chubascos tormentosos que podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo, sobre todo en Galicia, interior de Asturias y noroeste de Castilla y León, aunque no se pueden descartar en zonas próximas.



Estos chubascos se extenderán a otras zonas también del oeste de la Península, fundamentalmente al resto de Castilla y León y Extremadura, pero no con tanta intensidad. Además, continuará la presencia de polvo en suspensión, que dará lugar a calima y a que buena parte de los chubascos que caigan estén acompañados de barro.



Ya el sábado, Del Campo señala que la inestabilidad será casi generalizada, con chubascos que podrán caer en casi cualquier punto del territorio, salvo en Cataluña, la costa mediterránea y Baleares. Por la mañana, las lluvias más intensas se darán en Galicia, el Cantábrico Occidental y el oeste de Castilla y León, pero a lo largo del día se extenderán a buena parte de la mitad norte y al interior oriental de la Península.



Habrá posibilidades de que estos chubascos sean localmente fuertes o muy fuertes y estén acompañados de granizo y quizás también de barro en algunos casos, aunque la calima ya irá a menos. Mientras, el calor seguirá en el nordeste de la Península, puntos del área mediterránea y Baleares. Además, se podrán superar los 32 a 34ºC e incluso los 36ºC en puntos de la Depresión del Ebro.



En cambio, los valores bajarán notablemente en el resto del país, sobre todo en la zona central de la Península, donde el descenso podría ser extraordinario. Por ejemplo, Madrid pasará de 36ºC el viernes a 25ºC el sábado y Toledo de 38ºC el viernes a 27ºC el sábado.



Por otro lado, el domingo continuará el tiempo inestable con chubascos repartidos por buena parte del norte y centro de la Península. Este día, los más intensos se darán en el nordeste peninsular, sobre todo en la zona oriental del País Vasco y norte de Navarra, donde los acumulados de lluvia pueden ser importantes. A su vez, también podrán ser fuertes los chubascos en el norte de Aragón y de Cataluña y, mientras, en el sur peninsular habrá intervalos nubosos con algunos chaparrones en zonas de montaña que localmente podrán ser intensos. Tampoco se pueden descartar en Baleares.



Durante esta jornada, la bajada brusca de las temperaturas se traslada al nordeste peninsular, donde el día anterior había sido todavía muy caluroso. En puntos de Navarra, Aragón y oeste de Cataluña, el descenso térmico será extraordinario. Por ejemplo, Pamplona pasará de 30ºC el sábado a sólo 18ºC el domingo y Zaragoza de 35ºC a 24ºC grados. En el resto de la Península, no habrá grandes cambios.



En líneas generales, el ambiente será fresco para la época en la mitad norte peninsular, pero las temperaturas subirán en el área mediterránea del Levante. Así, en puntos de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y también en el sur de Andalucía se podrían alcanzar o incluso superar los 32 a 34ºC.



De cara al lunes, Del Campo avanza que España continuará bajo la influencia de las bajas presiones y seguirá la inestabilidad. Habrá chubascos, sobre todo en una franja central de la Península que abarca desde el sur de Castilla y León y norte de Extremadura pasando por la Comunidad de Madrid al norte de Castilla-La Mancha. A su vez, también se registrarán en el entorno de los Pirineos.



Otro día más, estos chubascos podrán ser localmente fuertes, estar acompañados de granizo y extenderse a otras zonas. Durante esta jornada, las temperaturas bajarán en el área mediterránea y en Extremadura y el ambiente será en general fresco para la época y, de hecho, sólo se alcanzarán los 30ºC en puntos aislados de la mitad sur de la Península.



Durante los días siguientes, es posible que continúe el tiempo revuelto con lluvias y chubascos en el extremo norte de la Península y, sobre todo, también en amplias zonas del centro y este del territorio. Estos chubascos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y rachas fuertes de viento.



En este sentido, el portavoz de AEMET apunta a un cambio de situación a partir del jueves, por lo que la segunda mitad de la semana tendrá un tiempo más estable. De esta manera, remitirán los chubascos y las temperaturas serán cada vez más altas y poco a poco más propias de esta época del año.



Mientras, en Canarias, habrá intervalos nubosos con chubascos dispersos en las islas más montañosas, sobre todo el viernes y el sábado. La próxima semana, el tiempo comenzará con un régimen de vientos alisios intensos, que soplarán con fuerza sobre todo en las zonas expuestas. Además, las temperaturas serán suaves y no experimentarán grandes cambios.



ENTRE 8 Y 10ºC MENOS DE LO NORMAL HASTA EL JUEVES



Por su parte, Eltiempo.es indica que durante el próximo lunes podrían darse chubascos en Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y en el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia y norte de Aragón y Cataluña el lunes. Por otro lado, el martes, podrían formarse en las mismas regiones, aunque también aumentará la inestabilidad en el este peninsular.



En este sentido, los chubascos podrían ser fuertes en la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y de Aragón y también en Madrid y gran parte de Castilla-La Mancha. Ya el miércoles volverían a formarse chubascos en muchas zonas del centro y este peninsular, además de Baleares, aunque Eltiempo.es avisa de que a priori serían más dispersos y más débiles. De nuevo, podrían ser localmente intensos en Teruel y el interior de la Comunidad Valenciana.



Con la entrada de un flujo de norte, llegará una masa de aire más fría sobre España y los termómetros podrían continuar bajando, principalmente en puntos de la mitad norte peninsular. De esta manera, las temperaturas a mediados de semana podrían estar entre 8ºC y 10ºC por debajo de lo que sería habitual en estas fechas.



De cara a la segunda mitad de la semana, la última actualización de los modelos indica que aumentaría la estabilidad, aunque Eltiempo.es puntualiza que la incertidumbre es muy elevada. A día de hoy, parece que a partir del jueves comenzaría un ascenso progresivo, pero la semana en conjunto resultaría más fría de lo normal en casi toda España.