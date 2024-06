Su Majestad el Rey Felipe VI recibe en audiencia a una representación de South Summit Madrid 2024

viernes 07 de junio de 2024

Su Majestad el Rey Felipe VI recibió en audiencia este jueves a una representación de South Summit Madrid 2024, encabezada por su presidenta y fundadora María Benjumea, y por Diego del Alcázar Benjumea, CEO de IE University.

El encuentro se produjo en el Palacio de la Zarzuela y en él también estuvieron presentes emprendedores, inversores, representantes de corporaciones, speakers y miembros del Comité de Honor como: Jeff Hoffman, fundador de Booking; José Bogas, CEO de Endesa; Yolanda Pérez, directora de BSTARTUP y HUB EMPRESA; Juan José Güemes, Vicepresidente Económico de IE University y Presidente del IE Center for Entrepreneurship and Innovation; Thiago Ribeiro, CEO de South Summit Brazil; Iñaki Berenguer, socio de LifeX Ventures; Carmen del Campo, directora de Innovación de Mutua Madrileña; Bernardo Hernández, fundador de Solon Ventures; Paola Rucker, Directora de Gestión de Innovación del Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul; Natalia Adler, Chief Strategy Offcier de Mitiga Solutions; Sacha Michaud, fundador de Glovo y Yellow VC; Irene Gálvez, directora de Cleantech Growth en el Banco Europeo de Inversiones; Sofía Benjumea, Head of Google for Startups; María González, fundadora de Tucuvi; Alister Moreno, fundador de Clikalia; Manuel Marina, fundador de Idoven; Cris Turner, vicepresidente de Google; Michele Romanow, cofundadora de Clearco; Nacho Mateo, vicepresidente de South Summit; Mateo Salvatto, fundador de AsteroidTech; Jose Marín, fundador de FJ Labs; María Luke, fundadora de Uelz; Avinash Sukhwani, fundador de Payflow; Olivier Pailhes, fundador de Aircall; Kathryn Minshew, fundadora de The Muse; Mario Fernández, Head of Catalyst; Christian Slaeger, fundador de Build38; Michael Baum, CEO de Splunk; Rachel Thomas, cofundadora de LeanIn; Videesha Boeckle, General Partner Altitude VC; Andrés Saborido, COO de Wayra; Gilad Goren, director ejecutivo de Nature Tech Collective; Oskar Miel, Managing Partner de Rakuten Capital; Liz Fleming, directora de Ecosistema de South Summit, Andrea Barber; fundadora de RatedBarber; Javier Ayuso, asesor de comunicación de IE University; Juliana Pagnani, VP of Operations and Sustainability de CROMAI; Luciano Felipe, Innovation General Manager de Petrobras; Ida Tin, Cofundadora y Presidenta de Clue.

South Summit Madrid 2024, co-organizado por IE University, cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como de Mutua Madrileña, Google for Startups, BBVA Spark, Endesa, Wayra – Telefónica Innovation y BStartup de Banco Sabadell.

Sobre South Summit

South Summit es la plataforma global que aúna a todos los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento para impulsar el desarrollo de oportunidades de negocio entre todos ellos. Su principal evento es South Summit Madrid, coorganizado por IE University, por el que han pasado a lo largo de sus doce ediciones más de 36.000 startups, mientras que por su Startup Competition, de la que han nacido 7 unicornios, han salido más de 1.000 startups finalistas, con una tasa de supervivencia del 90% y más de 15.007 millones de dólares en inversión levantada.

Además, tras su paso por México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, South Summit celebró su tercera edición en Brasil, también coorganizada por IE University, entre los pasados 20 y el 22 de marzo de este año. La pasada edición reunió a más de 23.500 asistentes de 55 países distintos, entre los que se encontraban más de 800 speakers, 3.000 startups, 900 fondos de inversión, dispuestos a apoyar las mejores ideas innovadoras procedentes de todo el mundo gracias a una cartera de 213.000 millones de dólares, y más de 750 medios de comunicación acreditados.