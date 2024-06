La Diputación de Guadalajara destina más de 200.000 euros a proyectos sociales de Cáritas, Cruz Roja y Mi Voz por tu Sonrisa

El presidente José Luis Vega ha firmado sendos convenios con estas entidades, mediante los cuales se beneficiará, por un lado, a familias vulnerables de la provincia de Guadalajara y por otro, a personas con necesidades especiales y a sus cuidadores/as

REDACCION

jueves 06 de junio de 2024 , 12:09h

La Diputación de Guadalajara, a través de los correspondientes convenios, va a destinar en este año 2024 un total de 215.000 euros a proyectos destinados, entre otras cuestiones, a la financiación de necesidades básicas de personas vulnerables, la prevención de la exclusión residencial y escolar, y la estimulación terapéutica con música para infancia, juventud y adultos con necesidades especiales.



Una de las entidades con las que la institución provincial colabora es la oficina provincial de Cruz Roja Española, para la financiación de su programa de prevención de la exclusión residencial, atención a necesidades básicas, prevención de exclusión escolar, pobreza energética y atención a familias con infancia en riesgo, para el año 2024.



La institución aportará 100.000 euros para su consecución, apoyando así a familias y unidades de convivencia de la provincia de Guadalajara que cumplan los criterios previamente fijados, dando cobertura a sus necesidades básicas y previniendo la pérdida de vivienda dependiente del impago del alquiler.



Además, dicho programa favorece el acceso a la educación de los niños/as y adolescentes pertenecientes a familias en situación de dificultad social.



Todos estos objetivos quedan articulados mediante entregas de bienes de higiene personal, vestuario, ortopedia, etc. o entregas económicas para pagos de alimentos frescos, medicinas, gafas, recibos de suministros, alquiler de vivienda o estancias transitorias en otros alojamientos, etc.



Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara



Desde 2012, a través de convenios con la Diputación de Guadalajara, Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara ha venido igualmente ofreciendo respuesta a la cobertura de las necesidades básicas de las familias más vulnerables residentes en nuestra provincia que, por falta de recursos económicos, difícil empleabilidad, falta de cualificación, etc. no pueden gestionar de forma autónoma el pago de productos como alimentos o productos de higiene básicos, entre otros.



Para hacer frente a estos pagos y luchar contra el endeudamiento, incluyendo también hacer frente a suministros básicos como la luz y la calefacción, desde la Diputación se aportarán a 100.000 euros en 2024.



Solo durante el pasado año 2023, este programa atendió a 239 familias. Se beneficiaron un total de 670 personas en situación o riesgo de exclusión social, de las que 282 eran menores.



Mi voz por tu sonrisa



El tercero de los convenios recientemente firmados por la Diputación de Guadalajara con entidades sociales para 2024 es el correspondiente a la asociación Mi voz por tu sonrisa.



Con un montante de 15.000 euros, esta aportación irá destinada a la financiación de un proyecto de estimulación terapéutica con música para la infancia, juventud y adultos con necesidades especiales, integración social, respiro familiar y voluntariado.



Se pretende así mejorar, mediante el juego y a través del uso terapéutico de las distintas disciplinas artísticas, con la música como hilo conductor y mediante la convivencia inter e intra cultural entre personas con y sin discapacidad, en valores de afectividad, conducta, personalidad y comunicación, así como favorecer cauces de relación entre personas con y sin discapacidad en pro de la inclusión y la integración.



Se utiliza así la música como herramienta de intervención lúdica, educativa y terapéutica, que abre canales de expresión, previene trastornos y estimula la creatividad y el aprendizaje.



A la vez que la afectividad, la conducta, la coordinación motora, la comunicación y el desarrollo de la personalidad se ven mejorados en las personas beneficiarias de este programa, se facilita un ambiente relajado de integración y respiro para personas con y sin discapacidad, así como a las personas cuidadoras.