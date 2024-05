Podemos pide al gobierno regional que se disculpe públicamente por sus últimas declaraciones sobre vivienda

José Luis García Gascón afirma que “esas declaraciones demuestran que el PSOE de Castilla-La Mancha ha perdido el contacto con la gente y con la realidad”

viernes 17 de mayo de 2024

Podemos Castilla-La Mancha rechaza las últimas declaraciones de Esther Padilla, por-tavoz del gobierno regional, sobre vivienda, en las que aseguraba que los alquileres de la Junta de 646€ para las viviendas de 70 metros cuadros en Toledo eran “asequibles”.



Su coordinador autonómico y candidato a las elecciones europeas con Irene Montero le pide “disculpas públicas a la ciudadanía” porque, según él, “ofende a la mayoría de la gente que hoy en día lo está pasando mal y tiene dificultades de acceder a la vivienda” puesto que según Podemos “con el aumento del coste de la vida y los trabajos preca-rios es muy difícil que los jóvenes se puedan emancipar y las familias acceder a una vivienda digna”.



Para Podemos “es indecente llamar asequible a un alquiler público de 646€, por encima del precio medio de mercado, con fondos europeos y suelo gratis de GICAMAN para los empresarios”. Para José Luis García Gascón “las declaraciones de la portavoz del gobierno regional demuestran que el PSOE de Castilla-La Mancha ha perdido el con-tacto con la calle y con la realidad del día a día de la gente”.



En relación a ello, Podemos ha querido recordar que “nuestra región se encuen-tra entre las que más dificultades tienen las y los jóvenes para emanciparse de toda España y estamos entre las regiones con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, más de la tercera parte”. En gran parte, según García Gascón, todo ello es debido “por la eliminación de las ayudas y políticas sociales así como la inexistencia de políticas de juventud y el errado modelo de vivienda pública por parte del gobierno del PSOE de Page”



Desde Podemos C-LM señalan que “actuarán” a nivel europeo



José Luis García Gascón ha anunciado que van a actuar “a nivel euroepeo ante la falta de transparencia y los precios sospechosamente elevados de los alquileres anti-sociales del gobierno regional financiados con dinero europeo”.



Además han recordado su propuesta de programa en las elecciones autonómi-cas de “alquileres públicos repartidos por toda la región, no solo en una pocas zonas cercanas a Madrid, con precios desde 50€, lo cual es posible inyectando los fondos en servicios públicos, no en fondos buitre”. Para finalizar, desde Podemos Castilla-La Mancha han recordado que la vivienda es un derecho humano y no un bien con el que especular o menospreciar y desde esa óptica se debe gobernar”.