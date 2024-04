“Festo”, del colegio Giovanni Antonio Farina gana la V edición de la competición robótica "BOTSCHALLENGES"

Más de 200 jóvenes de los 19 centros educativos, estuvieron expectantes junto con los cerca de 500 asistentes con cada uno de los combates hasta llegar a la gran final

miércoles 24 de abril de 2024 , 18:25h

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), en su apuesta por la innovación y el emprendimiento entre los más jóvenes, ha organizado la final de la V edición de ‘Botschallenges’, una competición de robótica y desafío STEAM, que consiste en una lucha de sumo entre dos robots autónomos que se realiza sobre un área de combate con el objetivo de lograr que el robot oponente se salga del ring, entre Centros Educativos de la provincia de Guadalajara.



Una competición que ha contado con la participación de 19 colegios e institutos de la provincia de Guadalajara, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, Pro in, El Hormiguero, Dospz, Volapük, Movilator, Vieta pro, Centro de innovación de infraestructuras inteligentes, Ebn, Zr Logistic, Asesoría Toledo, Box 49, Start Producciones, Flexbot, Nexoone, Tuvatio y Juan Salazar Hernández coach ejecutivo.



Un desafío en el que los 19 colegios e institutos participantes aportaban dos equipos compuestos por cuatro miembros, más de 200 participantes que se mostraron muy entusiasmados con los cerca de 500 asistentes que no dejaron de animar, con tambores, carteles y aplausos, y donde, tras una primera fase de grupos, en la que todos tuvieron que competir contra todos, y las consiguientes semifinales y finales, resultó ganador el equipo de “Festo”, del colegio Giovanni Antonio Farina y cuyo robot venció en la final a los compañeros del IES Harévolar, llamado “Terranator” y que han quedado en segundo puesto.



En tercer puesto han quedado los alumnos del Brianda de Mendoza con su robot “Bribot”.



Los elegidos como diseño más innovador, creativo y que demostró una mejor actitud emprendedora a lo largo de la competición fueron los alumnos del colegio Salesianos.



Este año, como novedad, ha habido premio a la mejor afición, y se lo han llevado los del IES Harévolar.



Una competición en la que los participantes, de 3º y 4º de la ESO de los diferentes centros educativos, han puesto en marcha, a lo largo de los seis meses que ha durado la competición, su competitividad y audacia a la hora de programar sus robots hasta la lucha final con estrategias a la hora de participar en los duelos celebrados en el Polideportivo San José de Guadalajara. Además, ha sido una jornada en la que el compañerismo ha estado presente en todo momento creando de esta forma, un ambiente más familiar entre todos, tanto participantes como todos aquellos que fueron a apoyarles.



Una competición que ha finalizado con su correspondiente entrega de premios. El primer grupo ganador, se ha llevado cuatro tarjetas regalo de 100 euros de El Corte Inglés para cada uno de los integrantes del equipo, una invitación para acudir al programa ‘El Hormiguero 3.0’, un curso de App Inventor, para el prototipado de aplicaciones móviles para todos los alumnos del aula y una masterclass para los participantes del equipo ganador más kits.



El segundo centro educativo, subcampeón, han conseguido dos kits Arduino avanzado, dos libros de estudiantes de nivel avanzado, cuatro ordenadores y un curso de programación de App Inventor, para el prototipado de aplicaciones móviles, para todos los alumnos del aula.



El tercer centro educativo clasificado, se ha llevado dos kits de Arduino avanzado, dos libros de nivel avanzado y cuatro smartwatch.



El cuarto centro educativo clasificado ha ganado cuatro camisetas del BOX 49, una clase de prueba y 10 mochilas HP value.



Los alumnos integrantes del equipo elegido como diseño más innovador han conseguido certificados Europeos de EBN y tres horas de mentoría con un experto en innovación.



También ha habido premio a la mejor afición que han conseguido auriculares y altavoces.



Para todos los equipos participantes ha habido certificado de participación y una bolsa de tela con un poster, cuatro agendas y cuatro bolis.



Por último, se han sorteado 24 botellas y 12 camisetas.



En la entrega de premios, que se llevó en el Polideportivo San José de Guadalajara, tras una intensa jornada llena de emociones por parte de los participantes y asistentes, estuvieron presentes la diputada de Empleo público y régimen interno de la Diputación Provincial de Guadalajara, Rosa Abel; la concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara, Begoña García y Javier del Molino, delegado de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, así como David García, concejal de Servicios Públicos Municipales, José María Antón, concejal de Seguridad y Víctor Morejón, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, quienes estuvieron acompañados por Javier Arriola, el director del CEEI Guadalajara y secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara.



El delegado de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en Guadalajara, Ángel Fernández, estuvo al inicio de la competición viendo como los estudiantes aprovechaban los últimos minutos para poner sus robots a punto para la gran competición.



La Fundación CEEI Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.