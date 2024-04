El PSOE "utiliza un altercado con agresiones en Matarrubia para cargar contra el portavoz del PP, que ni siquiera se encontraba en el pueblo"

Juan Pablo Carpintero: “Condeno todo tipo de violencia dentro y fuera de mi pueblo, y lo que no voy a permitir es que se siembren dudas sobre mi persona ante un suceso en el que ni siquiera estuve”

miércoles 24 de abril de 2024

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Matarrubia, Juan Pablo Carpintero, ha comparecido hoy en rueda de prensa arropado por el presidente del Comité de portavoces de Castilla-La Mancha, Mane Corral, y la portavoz del PP de Guadalajara, Itziar Asenjo, para defenderse de las acusaciones que el Partido Socialista, a través del alcalde de Matarrubia, Jacinto Lobo, y la teniente alcalde, Lidia Antón, vertieron sobre él. Según relató el propio alcalde este martes públicamente, el pasado sábado fue víctima de una supuesta agresión en el municipio por un altercado con unos vecinos a los que, según sus palabras, ha denunciado; pero lo que no dijo es que el alcalde socialista fue denunciado también en concreto por dos hombres y una mujer de 65 años.



Ante esta situación, el portavoz del PP en Matarrubia ha querido dejar claro, en primer lugar, su condena “sin rodeos a cualquier tipo de agresión que ocurra en mi pueblo o fuera de él. La violencia, en ninguna de sus formas o manifestaciones, por supuesto que no cabe en una Democracia como la nuestra”. Dicho esto, Juan Pablo Carpintero ha manifestado su “confianza en la Justicia ante las denuncias que hay interpuestas” y ha afirmado que “no tengo nada más que decir porque yo no estaba en el pueblo ese día, por lo que no puedo ofrecer ninguna versión”, ha apuntado ante las preguntas de los medios instándole a explicar qué pasó ese día. Ahora bien, Carpintero se ha mostrado contundente y ha dicho que “no voy a permitir que se siembren dudas sobre mi persona relacionándome con este suceso, ni que el máximo responsable del Ayuntamiento salga públicamente a denunciar una agresión con vecinos y mezcle esto con la política que está realizando el Partido Popular en la oposición en Matarrubia”. Y “tampoco voy a permitir”, ha enfatizado, “que se diga que los vecinos con los que supuestamente tuvo el altercado son de “mi entorno”, ¿con qué intención afirma esto?, ¿qué está queriendo decir?”, se ha preguntado Carpintero.



Asimismo, ha subrayado que es cierto, como dice el alcalde, que el municipio, con 30 vecinos -70 censados- vive un ambiente “crispado”, pero también es verdad que el actual portavoz fue alcalde durante 20 años y “nada de esto ocurrió en ese tiempo”. Así, y sobre la gestión del actual alcalde socialista, Carpintero ha recordado que tanto el alcalde como la teniente alcalde se pusieron “nada más llegar un sueldo desorbitado con 6.000 y 12.000 euros euros anuales, respectivamente, en un pueblo de 30 habitantes, y que su gestión no es nada transparente”; por ello, “en diciembre del año pasado nos vimos obligados a pedir amparo al Defensor del Pueblo por la imposibilidad de acceder a la información municipal”.



El portavoz del PP pide “tranquilidad” y “confianza en la Justicia”



Carpintero se ha mostrado “tranquilo y con la conciencia muy tranquila” pero a la vez “preocupado” por el cariz que está tomando toda esta situación, por el ambiente que se ha creado y “porque yo no tengo necesidad de esta campaña de “persecución y acoso” con gente que públicamente está pidiendo que se me dé una paliza, ¿pero esto qué es? ¿esto no es condenable?”. En la misma línea, también ha pedido “tranquilidad a todos los vecinos en general y en particular al alcalde, al que pido que mire por su pueblo y deje a un lado los intereses políticos que le puedan marcar desde Guadalajara”. “Yo seguiré realizando mi labor de oposición, aunque no le guste, porque es para lo que me eligieron mis vecinos”, ha finalizado agradeciendo todas las muestras de apoyo que está recibiendo.



Apoyo a la labor de oposición del PP en Matarrubia



El presidente del Comité de Portavoces del PP-CLM, Mane Corral, ha mostrado su apoyo al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Matarrubia y le ha dado la “enhorabuena” por la labor de fiscalización que está realizando en la oposición tras haber estado 20 años como alcalde. Corral ha contado cómo él mismo ha asistido a varios plenos en Matarrubia e incluso ha relatado cómo “ante algún momento de tensión, Juan Pablo se ha encargado de mediar y apaciguar a los vecinos”.



Corral ha afirmado que “esto es una campaña de victimización orquestada por el Partido Socialista” y ha censurado que el PSOE “haya querido poner la venda antes de la herida antes de que se hiciera público que el alcalde socialista había sido denunciado por tres personas, dos hombres y una mujer”. Además, ha calificado de “poco ético dejar caer que ha sido el entorno del ex alcalde y ahora portavoz de un pueblo de apenas 70 habitantes”.



En relación con las declaraciones de Eusebio Robles, dirigente del Partido Socialista de Guadalajara, ayer en rueda de prensa, Corral le ha preguntado si para él “es crispación hacer oposición y fiscalizar al gobierno, o tranquilizar a los vecinos en los plenos”. “¿Ha acudido el Sr. Robles a algún pleno en Matarrubia?”, ha preguntado también, “porque nosotros no le hemos visto”.



Además, Mane Corral se ha referido al “tuit” de condena de la violencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en referencia a estos hechos; “como así lo hemos hecho nosotros hoy aquí”; pero “echamos en falta que el Sr. Page condene las palabras de periodistas de ámbito nacional –en concreto una publicación en la red social ’X’- animen a dar una paliza al ex alcalde de Matarrubia”. “Se le ha olvidado al Sr. Emiliano García-Page poner un ‘tuit’ sobre esto”, ha incidido. “Es vergonzoso”, ha finalizado reiterando el apoyo del Partido Popular al portavoz en Matarrubia.