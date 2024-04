ÚLTIMA HORA : Un terremoto sacude Nueva York y Nueva Jersey

viernes 05 de abril de 2024 , 20:30h

Millones de personas han sentido este viernes por la mañana un inusual terremoto de magnitud 4,7 que ha sacudido la ciudad de Nueva York, según ha confirmado el centro geológico de Estados Unidos (USGS).



La agencia informó de un temblor con una magnitud preliminar de 4,7, con epicentro cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York.



El temblor, que duró varios segundos y ha sido considerado el tercero mayor de los últimos 50 años, pudo sentirse en toda la ciudad, desde Brooklyn hasta el Bronx o Manhattan, según numerosos internautas



El último gran terremoto en el área metropolitana fue en 2011, cuando un temblor sacudió edificios desde Washington, D.C. hasta Boston.



Estruendo violento de 30 segundos



El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha reconocido en redes haber sido informado sobre el temblor y ha expresado que no se han reportado impactos de gravedad en la ciudad.



El vicealcalde, y encargado de seguridad de la ciudad de Nueva York, Fabien Levy, ha lanzado en redes consejos en caso de una réplica: "Tírese al suelo, cúbrase la cabeza y el cuello y cúbrase adicionalmente debajo de un mueble sólido, junto a una pared interior o en una puerta".



La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, escribió en X que el terremoto sacudió el oeste de Manhattan y se ha sentido en toda Nueva York. "Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido, y actualizaremos al público a lo largo del día", añadió Hochul.



Una hora y media después del temblor, Hochul comparecía de urgencia ante los medios de comunicación para reconocer que este ha sido uno de los terremotos de mayor magnitud en la zona del siglo, una zona no acostumbrada a terremotos, pero ha descartado vidas en peligro y daños serios en infraestructuras fundamentales. La gobernadora ha explicado que obviamente ha pillado de sorpresa, porque nadie pudo anticiparlo, y ha señalado que no es descartable que la zona sufra alguna réplica.