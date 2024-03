Jorge Javier Vázquez, emocionado ante los vítores del plató: "Como sigáis así, lloro... Os he echado de menos"

Por

viernes 08 de marzo de 2024

'Supervivientes 2024' ha comenzado y con ello Jorge Javier Vázquez ha regresado a la televisión como el maestro de ceremonias del reality más extremo. Vestido totalmente de blanco, el presentador ha celebrado junto a Laura Madrueño, presentadora desplazada a Honduras, el arranque de la aventura para diecisiete concursantes famosos que lucharán por sobrevivir y competirán por un premio final de 200.000 euros.



"Arrancamos más salvajes que nunca. Sólo tenéis que ver el espectacular plató que tenemos", decía Jorge Javier Vázquez en su entrada a un plató nunca antes visto; pero el presentador era interrumpido por una sonora ovación del público, que coreaba con júbilo su nombre. "Muchas gracias, muchas gracias. Como sigáis así, lloro", reaccionaba Jorge Javier emocionado. A continuación, el presentador expresaba su gran emoción: "Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotros. Os he echado de menos", declaraba.



Tras el momento, Jorge Javier conectaba con Laura Madrueño. "No sabes la ilusión que me hace saludarte desde los Cayos", decía la presentadora. Jorge Javier correspondía sus palabras y ambos comentaban la ilusión que tenían por el inicio de una nueva edición de 'Supervivientes'. "En lo ensayos ya estábamos todos deseando que veáis lo que os tenemos preparados porque va a ser una edición histórica", anunciaban.



El reencuentro de Jorge Javier Vázquez con varios concursantes



El regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión también ha supuesto el reencuentro del presentador con varios famosos a los que ha estado ligado, bien sea por haber compartido plató o por haber hablado sobre ellos en la actualidad del corazón. "Yo le tengo un cariño especial a Arantxa del Sol porque yo, como Arantxa, también salía en la tele", bromeaba el presentador cuando la modelo, actriz y presentadora iba a inaugurar los saltos del helicóptero de la edición. Con Pedro García Aguado, Jorge desvelaba que tenía ganas de resolver cuentas pendientes.



Muchas tardes habló el presentador de Zayra Gutiérrez, la hija de Guti a la que ahora verá sobrevivir en Honduras. Con ella Jorge compartió confidencias sobre el futbolista y reconoció haber tenido posters de él colgados en su cuarto de la adolescencia.



Kike Calleja también ha trabajado durante años con Jorge Javier, así que ambos festejaban en directo que el reportero esté cumpliendo su sueño, del que tanto tiempo habían hablado.



Por otra parte, Jorge Javier ha vuelto a coincidir en un reality con Aurah Ruiz, a la que le preguntó por su estado sentimental actual con Jesé Rodríguez habiendo sido él testigo de sus altibajos; y comparte de nuevo programa con Carmen Borrego, a la que animó durante toda la gala para que superase su miedo a las alturas y se decidiese a saltar del helicóptero.



El presentador también se mostró emocionado con el resto de participantes, deseando conocerles aún más en las próximas semanas. Además, se llevó una sorpresa con uno de ellos: ¡Arkano había llevado consigo un cojín con la cara de Jorge Javier Vázquez!