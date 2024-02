"Hola, preciosa", última novela de Ann Napolitano

martes 27 de febrero de 2024

Las hermanas Padavano siempre han sido inseparables. Sin embargo, cuando el novio de Julia, la hermana mayor, se ve abrumado por su pasado y recurre a Sylvie, la hermana mediana, como confidente, no solo se ponen en peligro los planes de Julia para su futuro, sino también la inquebrantable lealtad de las hermanas entre sí.



Todo el mundo considera inseparables a las hermanas Padavano, que parecen complementarse mutuamente. Julia, la mayor, es el cohete de la familia: siempre tiene un objetivo en mente y un plan para alcanzarlo. Sylvie, la soñadora, es feliz con sus libros, soñando con ese tipo de amor que solo existe en las novelas. Cecelia se dedica al arte y Emmeline, su gemela, cuida de los demás.



Julia está enamorada de William Waters, estudiante de Historia y estrella del deporte universitario, y cree que todos sus planes para la edad adulta se están haciendo realidad: un marido, una casa, una familia propia. Sin embargo, cuando la oscuridad del pasado de William sale a la superficie, no solo peligran los planes de futuro de Julia, sino también la inquebrantable lealtad de las hermanas.



Cargado de ternura, Hola, preciosa es un retrato hermoso y profundamente conmovedor de lo que es posible cuando elegimos amar a alguien, no a pesar de quién es, sino gracias a ello.



La nueva novela de Ann Napolitano podría catalogarse como el “Mujercitas del siglo XXI”, haciendo un homenaje a uno de los libros más conmovedores y populares de la literatura popular. Un reflejo de la profundidad y el amor en las relaciones familiares, ya sean estas elegidas o no.



Avalada por ser una de las mejores novelas del año en Estados Unidos para Oprah Winfrey, esta obra nos habla de las cuatro chicas Padavano, hermanas y mejores amigas, que llevan un caos amoroso a su muy unido barrio italoamericano. William Waters, crecido en una casa silenciada por la tragedia, conoce a la enérgica y ambiciosa Julia Padavano, y es como si el mundo se iluminara a su alrededor. Con Julia viene su familia: Sylvie, la soñadora de la familia, es más feliz con la nariz metida en un libro; Cecelia es una artista de espíritu libre, y Emeline los cuida a todos con paciencia. Pero cuando la oscuridad del pasado de William comienza a bloquear la luz de su futuro, es Sylvie, no Julia, quien se convierte en su confidente más cercana. El resultado es una ruptura catastrófica que deja a la familia habitando a los dos lados de un profundo abismo. La obra es una relectura contemporánea del clásico Mujercitas que ha sido todo un éxito de ventas y crítica en Estados Unidos.