ASAJA exige una respuesta firme del Gobierno de España ante la escalada de críticas infundadas de Francia hacia la agricultura española

jueves 01 de febrero de 2024 , 19:01h

Ante las recientes y crecientes críticas por parte de Francia hacia la calidad y normativas de los productos agrícolas españoles, la organización agraria Asaja hace un llamado urgente al presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, para que defienda activamente la integridad y la calidad de la agricultura nacional.



La organización agraria Asaja expresa su profunda preocupación y disconformidad ante las continuas y crecientes críticas injustificadas provenientes de Francia hacia el sector agrícola español. Estas acusaciones, entre las que están las del primer ministro, Gabriel Attal, quien ya se refirió el pasado domingo a la "competencia desleal" de algunos países o las Ségolène Royal, ex ministra francesa que califican a los productos biológicos españoles de "incomestibles" y "falsos bio", sin ninguna base probatoria, han generado una necesidad imperante de acción y respuesta por parte del Gobierno Español.



La agricultura en España se ha caracterizado siempre por seguir rigurosamente los estándares de calidad y seguridad alimentaria establecidos por la Unión Europea. Los productos agrícolas españoles son un ejemplo de compromiso con la sostenibilidad y la salud pública, y gozan de un reconocimiento internacional por su excelencia. Por tanto, las recientes declaraciones de Francia no solo carecen de fundamentos, sino que también socavan el esfuerzo y la dedicación de los agricultores españoles.



Una exigencia de acción al Gobierno Español



Asaja hace un llamado urgente al presidente Pedro Sánchez para que asuma una postura de liderazgo y defensa frente a estos ataques infundados. Es crucial que el presidente Sánchez y su gobierno demuestren su compromiso con la protección del sector agrícola nacional y refuten estas acusaciones con argumentos sólidos y evidencia irrefutable. La defensa de la agricultura española es también una defensa de la integridad y la justicia en el comercio internacional.



La organización agraria Asaja subraya la importancia de una respuesta unida y coherente por parte de todas las instituciones españolas en este momento crítico. La defensa del sector agrario español es una cuestión de justicia y respeto hacia los hombres y mujeres que con su trabajo diario garantizan la calidad y la seguridad de los alimentos que llegan a nuestras mesas.



Asaja espera una respuesta rápida y contundente del Gobierno Español y se mantiene firme en su compromiso con la defensa de la agricultura nacional y los principios de veracidad y equidad en el comercio internacional.



El presidente de APAG, Juan José Laso, participa hoy junto a la vicepresidenta, Cruz González y el secretario general, Antonio Torres, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Asaja, en Madrid, en la que se ha acordado este llamamiento al Gobierno.



Laso ya se ha manifestado sobre estos hechos mostrando su enfado con los agricultores franceses; "Estoy muy enfadado con los agricultores franceses; Parece que son unos héroes y no son nadie; están volcando camiones de agricultores españoles y lo que tendríamos que hacer es ponernos en la frontera y hacer lo mismo con todo el trigo y todo el maíz que viene de Francia.



"Estamos en un mercado común y tenemos que ser compañeros, ha añadido y los agricultores franceses no son compañeros nuestros".