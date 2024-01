El mercado laboral sufre el peor diciembre de los últimos diez años

CEIM afirma que el paro en diciembre “cayó solamente un 1% y solo en el sector servicios por la Navidad”

miércoles 03 de enero de 2024 , 20:52h

El último mes del año, tradicionalmente positivo para el mercado laboral por las contrataciones de la campaña navideña, se cerró con un descenso del paro, en concreto el desempleo cayó en 27.375 (-1%) trabajadores respecto al mes anterior. Prácticamente el paro ha descendido la mitad que en diciembre del año pasado cuando lo hizo en 43.727 personas.



El paro real, tomando a los demandantes de empleo, ha crecido en casi 10.000 personas en el mes. Los demandantes de empleo ocupados, en el que se incluyen los fijos discontinuos, han aumentado en casi 40.000.



En el último mes, hay una brecha de casi 680.000 personas entre el paro registrado y el real, lo que implica que hay casi 3,4 millones de personas en el mercado laboral que no trabajan, según Randstad Research.



La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha criticado al Gobierno de España por "no apostar por la creación de empleo y sí por el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social a costa de las empresas y los trabajadores" y ha destacado que la Comunidad de Madrid lidera la ocupación en 2023 con un incremento del 3,8%.



“Nosotros más que en ideología nos basamos en los datos y nos dicen que estamos experimentando en España un crecimiento a dos velocidades, por un lado está la Comunidad de Madrid y en el otro está el acumulado del resto de España”, ha afirmado en 120 Minutos el portavoz de CEIM, Francisco Aranda.



Aranda ha matizado también que “el paro en diciembre a nivel de toda España cayó pero solamente un 1% y exclusivamente en el sector servicios que viene motivado por el efecto tractor de la Navidad pero, en industria, es verdad que llevamos nueve meses perdiendo afiliación”.



Por otro lado, ha subrayado que Madrid "es la provincia donde más baja el paro de toda España". Asimismo, ha señalado que Madrid lidera la ocupación en 2023 con un incremento del 3,8%, una cuestión que "debería hacer reflexionar al Ejecutivo central acerca de su política económica para que no siga castigando a las empresas".



Y es que la Comunidad de Madrid cerró 2023 con un descenso del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de 1.924 personas, hasta un total de 295.865 desempleados en la región (-0,65%), según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.



Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Madrid (16 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde que hay registros.