El Sorteo de Navidad 2023 reparte el próximo viernes 2.590 millones en premios, 70 millones más que el año anterior

lunes 18 de diciembre de 2023 , 09:56h

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023, el más popular en España, repartirá este próximo viernes 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.Desde el pasado 12 de julio se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el ‘Gordo’ de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). El importe del décimo continúa siendo de 20 euros.Un año más, Loterías ha contado con la colaboración del Museo Nacional del Prado para incluir una de sus obras en la capilla. Este año la pintura escogida es ‘La Natividad del Maestro de Sopetrán’, un cuadro de estilo flamenco, en el que se aprecian los detalles que lo componen. Se desconoce la identidad del autor. Además, este año el décimo incluye como novedad el logo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.Cada español gastará este año 2023 una media de 71,67 euros en comprar décimos, frente a los 69,36 euros del año anterior. Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.De este modo, los más de 71 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace SELAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 113,53 euros, seguida de La Rioja (108,4 euros), Asturias (107,37 euros), Aragón (96,64 euros), Cantabria (94,52 euros), País Vasco (82,11 euros), Comunidad de Madrid (81,44 euros), Castilla-La Mancha (80,96 euros), Comunidad Valenciana (80,31 euros) y Galicia (75,46 euros).Mientras, según los datos recogidos por Europa Press, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (16,52 euros) y Ceuta (17,35 euros), seguidos de los de Baleares (41,66 euros), Canarias (45,74 euros), Cataluña (55,49 euros), Navarra (58,24 euros), Andalucía (59,02 euros), Extremadura (63,99 euros) y Murcia (69,02 euros).En cuanto a los lugares más agraciados de España, la región que mayor número de veces ha recibido la visita del ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es Madrid, con 83 ocasiones, frente a la ciudad autónoma de Melilla, que sigue siendo la única donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.Como suele ser habitual, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el ‘Gordo’ ha recaído un total de 83 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas el pasado año 2022. Además, el primer premio ha ido a parar a Madrid en los últimos siete años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.La segunda ciudad de España con mayor fortuna vuelve a ser Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 43 ‘Gordos’ desde el año 1817. En la capital catalana también cayó el premio el pasado 2022.A estas dos grandes ciudades les siguen en materia de fortuna Sevilla, con 18, Bilbao (15), Valencia (13), Zaragoza (13) y Cádiz (12). Asimismo, otras ciudades españolas han sido agraciadas con el ‘Gordo’ en repetidas ocasiones a lo largo de la historia del sorteo. Es el caso de Málaga, donde ha recaído el primer premio en once ocasiones; Granada, en diez; Santander y Alicante, en nueve ocasiones; y A Coruña, en ocho, la última de ellas en 2022.Los premios del sorteo, que tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid, se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 22 de marzo de 2024.Para cobrar un premio, según las indicaciones de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), es “imprescindible” presentar el décimo o resguardo premiado. Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.En este caso, la entidad que preside Jesús Huerta explica que el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. “Los puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España en incorporar dicho sistema como método de pago de sus apuestas y cobro de sus premios menores”, subraya, para después añadir que los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.Por otro lado, cuando se trata de décimos adquiridos a través del canal online oficial ( www.loteriasyapuestas.es ), los premios mayores se abonan mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.Todos los materiales necesarios para la celebración del sorteo ya se hallan en el Teatro Real, donde la víspera tendrá lugar el ensayo general con los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid. Natalia, tiene 12 años, y ya es de las veteranas. En 2023 participa por tercera vez en la actividad a la que se ha presentado, de nuevo, voluntaria. “A mi madre le hace ilusión y me gusta salir en la tele”, confesaba a Europa Press durante los ensayos, donde afirmaba que el día del sorteo no hay nada “fácil” y que “lo más difícil son los números cortos”. “Los largos son los más fáciles”, subrayaba.José Antonio Medero Sánchez es educador en la Residencia y, al igual que los menores, es voluntario en esta actividad para acompañar a los niños porque “es algo que tiene vinculado con la casa”. “Me ha llamado la atención siempre y por eso he decidido presentarme como voluntario para estar con los niños en la lotería”, decía a Europa Press.Aunque lleva dos años participando como invitado por la Dirección del centro, este es el primero que tiene a cargo un grupo de niños. “Lo llevo bien. Lo llevo con nervios, bastante nervios”, confesaba José Antonio.Los orígenes del Sorteo de Navidad se sitúan en el celebrado el día 18 de diciembre de 1812, más por el entusiasmo, sentir popular y proximidad aesas fechas que por la denominación en sí mismo. La denominación ‘Sorteo de Navidad’ apareció por primera vez en el año 1892.