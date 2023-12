Junts señala los objetivos por 'lawfare': jueces como Marchena, coroneles como De los Cobos o periodistas como Ana Rosa

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han condenado el señalamiento de jueces efectuado por Junts, uno de los socios de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez

Las asociaciones izquierdistas de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) no han suscrito el comunicado

jueves 14 de diciembre de 2023 , 04:25h

El Congreso ha aprobado las tres Comisiones de investigación contra los jueces por supuesta lawfare por 178 votos a favor, 171 en contra y 1 abstención. Se trata del segundo pago de Pedro Sánchez a sus socios separatistas de Junts, después de la aprobación de la toma en consideración de la amnistía, que ha salido adelante también con similar resultado, en este caso con 172 votos en contra.



Durante el debate, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha desvelado durante el Pleno la larga lista de objetivos contra los que se dirigen los separatistas. Entre ellos, jueces como Manuel Marchena o Pablo Llarena; políticos como Jorge Fernández Díaz; coroneles como Diego Pérez de los Cobos y periodistas como Ana Rosa Quintana.



A todos ellos les ha señalado por colaborar de alguna forma en la llamada operación Cataluña que, aseguran, buscaba "acabar con Cataluña". Durante su intervención en la tribuna del Congreso, Nogueras ha ido nombrando uno a uno a los que, a su juicio, fabricaron, distribuyeron o difundieron pruebas e informes falsos sobre políticos separatistas.



"En un país normalizado democráticamente personas indecentes deberían ser juzgadas y cesadas", ha dicho, después de nombrar a jueces también como Espejel, Lesmes o Lamela, a los que se ha referido como "togados franquistas".



Nogueras ha defendido la independencia de Cataluña como vía para "alejarse de esta porquería", advirtiendo además a la Cámara sobre la amnistía, que se había debatido previamente. "La Ley de amnistía es legal en Europa", ha dicho, asegurando que "quienes amenazan con llevarla ante la Justicia europea" deberían conocer que existe una sentencia de abril de 2021 que, supuestamente, reconoce la posibilidad de una amnistía.



Sin embargo, la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez recoge el perdón para terroristas o corruptos, lo que choca con un Estado de derecho y, por tanto, ataca los Tratados de la UE, lo que conllevaría sanciones por parte de Bruselas. Nogueras ha despachado, sin embargo, este asunto, asegurando que Europa les dará la razón.



Al concluir su intervención, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha pedido la palabra para exigir a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, que retirara del Diario de Sesiones los señalamientos públicos de Nogueras. "Tiene una función que cumplir, no ha venido aquí a pasar la tarde", le ha dicho a Armengol, visiblemente moleta por el reproche y al que ha respondido negándose a actuar contra Nogueras.



Cinco asociaciones de jueces y fiscales han condenado el señalamiento de jueces efectuado por Junts, uno de los socios de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.



La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han emitido el siguiente comunicado:



El señalamiento público de jueces por parte de la portavoz de Junts per Catalunya ayer en sede parlamentaria es inasumible en democracia.



En nuestro firme compromiso con el Estado de Derecho mostramos nuestra profunda preocupación por el intento de instrumentalizar la Justicia para fines políticos, deslegitimando a miembros del Poder Judicial. Es tremendamente irresponsable trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley.



Defendemos la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad e integridad de sus miembros. El normal funcionamiento de la justicia, a través de su sistema de recursos, es garantía para la ciudadanía de un poder judicial sometido a la ley y garante de sus derechos.



Las asociaciones firmantes seguiremos atentas en defensa del poder judicial y del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas que son base del Estado de Derecho que todos debemos defender.



Cabe destacar que ni la asociación izquierdista de jueces cercana al Ejecutivo socialista Juezas y Jueces para la Democracia, ni la asociación fiscal izquierdista Unión Progresista de Fiscales (UPF), también cercana al PSOE, no han suscrito el comunicado.



No obstante, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha rechazado que Junts señale a magistrados del Supremo, pero han afeado que el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, emitiera un comunicado para defender a los del alto tribunal y no reaccionara de la misma manera "cuando se produjo una auténtica campaña desde otros partidos y apoyos mediáticos para desacreditar y señalar al magistrado José Ricardo de Prada".