El PNV apuesta por Imanol Pradales como candidato a lehendakari en sustitución de Iñigo Urkullu

sábado 25 de noviembre de 2023 , 17:14h

El PNV apuesta por el diputado foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, como candidato a lehendakari a las próximas elecciones autonómicas vascas, en sustitución de Iñigo Urkullu.



Así lo ha anunciado a través de un vídeo dirigido a sus militantes el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, después de que este sábado se haya reunido de manera extraordinaria la ejecutiva jeltzale. Tras agradecer la labor de Urkullu, ha explicado que es momento de dar paso a una nueva generación que "pilote las instituciones vascas e impulse el autogobierno en la próxima década" en tiempos de "incertidumbres y oportunidades como pueblo".



En este encuentro, se ha decidido dar inicio al proceso interno para la elección de las candidaturas del partido a Lehendakaritza, al Parlamento Vasco y también al Parlamento Europeo. De hecho, ya se han realizado las comunicaciones reglamentarias a los consejos territoriales de la formación jeltzale, que posteriormente irán a manos de las organizaciones municipales. De esta forma, se activa el proceso que se prolongará desde este sábado hasta el próximo 20 de enero.



Ortuzar también se ha referido a la información que saltó este viernes a la opinión pública sobre que el PNV había comunicado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no le volvería a proponer como candidato, y ha denunciado "las filtraciones interesadas de información, sesgadas por datos no ciertos, con el posible propósito de mediatizar e interferir" en la actividad interna del partido.



Ante el temor de que volviera a ocurrir lo mismo con la propuesta de Pradales, la formación jeltzale ha adelantado unos días el cronograma establecido, que pretendía iniciar este lunes, para ofrecer a los afiliados "información de primera mano sobre las decisiones del Euskadi Buru Batzar".



Agradecimientos a Urkullu

Tras lamentar "estas filtraciones que no provienen del EBB y también la confusión que hayan podido causar", la dirección del PNV "agradece y reconoce el trabajo del lehendakari Urkullu a lo largo de esas tres pasadas legislaturas".



"Han sido casi doce años de compromiso, de dedicación al Gobierno de Euskadi, buscando siempre lo mejor para nuestra ciudadanía y en momentos complicados por crisis económicas, por la pandemia, por los conflictos internacionales y también sociales", ha subrayado.



El camino de una nueva generación

Andoni Ortuzar ha asegurado que el PNV valora "muy positivamente su actuación y la alta representación que ha ejercido del autogobierno".



Además, ha dicho que el EBB, "mirando al medio y a largo plazo, considera que es el momento adecuado para, desde la más que satisfactoria base que dejan el lehendakari Urkullu y su Gobierno, abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar el autogobierno en la próxima década en unos tiempos políticos con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo", ha resaltado.