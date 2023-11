Ampliar El jurado popular en la película DOCE HOMBRES ISIN PIEDAD

Este miércoles un JURADO POPULAR juzgará a un hombre acusado de asesinar a sus padres en Brihuega en mayo de 2022

REDACCION

martes 14 de noviembre de 2023 , 21:13h

Un jurado popular será el encargado de juzgar en la Audiencia Provincial de Guadalajara entre los días 15 y 24 de noviembre a A.C.S., acusado de asesinar a sus padres en la localidad de Brihuega (Guadalajara) el 9 de mayo de 2022. El acusado se enfrenta a dos delitos de asesinato, para los que el fiscal pide, por cada uno de los delitos, la pena de 16 años de prisión.



Según el escrito fiscal, A.C.S., que en la fecha de los hechos residía en la finca familiar situada en la localidad de Brihuega con sus padres, el 9 de mayo de 2022, se dirigió a la casa de sus progenitores, que dormían la siesta. Concretamente, su madre lo hacía en el dormitorio y su padre en el sofá del salón-cocina.



Una vez en el interior, según el fiscal, A.C.S., con las manos enguantadas y empuñando un cuchillo de cocina, fue hacia su padre, que dormía y no tuvo opción alguna de tratar de repeler el ataque, para acabar con su vida, le asestó una puñalada en el cuello, que le seccionó casi por completo la carótida, afectando a la yugular.



En ese momento, el agredido se despertó y pidió auxilio; trató de llegar al dormitorio donde se hallaba su esposa, pero se desplomó en el umbral y falleció por efecto de un shock hipovolémico.



Seguidamente, A.C.S. se acercó a su madre, la cual al oír a su marido se había levantado de la cama y acercado a la puerta del dormitorio y, sin darle posibilidad de defenderse y con ánimo de acabar con su vida, le clavó cinco veces el cuchillo a nivel del tórax derecho, llegando dos de las puñaladas a perforar la aorta, con taponamiento cardiaco y dos puñaladas en la zona del cuello. La mujer falleció como consecuencia de un shock hipovolémico secundario a taponamiento cardiaco.



El acusado, según relata el fiscal, consume varias sustancias (alcohol, cannabis y cocaína) y pudo haber actuado bajo los efectos del consumo de cocaína (según análisis de orina del 9 de mayo de 2022). No obstante, según asegura, la exploración mental realizada el día de los hechos no detectó signos compatibles con un estado de intoxicación plena y tampoco un cuadro de psicopatología aguda.



En el momento de las agresiones A.C.S., según el Ministerio Fiscal, conservaba su capacidad cognitiva y tenía alterada, sin anular sus facultades de forma notoria, su capacidad volitiva.



Como consecuencia de estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara acordó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza del investigado.