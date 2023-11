Antena 3 suma 10 años consecutivos como la televisión mejor valorada de España

Antena 3 Noticias, los informativos más valorados de la televisión de España

'Pasapalabra', 'Antena 3 Noticias' y 'El Hormiguero', la 'milla de oro' de la TV, repiten en el top 5 de los programas más valorados.

martes 14 de noviembre de 2023 , 21:05h

Antena 3 no solo es la televisión líder de nuestro país, sino también la cadena mejor valorada por décimo año consecutivo. Así lo afirma el último Estudio de Imagen de Personality Media. Es también la cadena preferida por los españoles en 2023, como lo lleva siendo años anteriores.



Antena 3 encabeza 10 de las 11 variables consultadas por el estudio: 'Buenos presentadores' (32%), 'Gusta a todos los públicos' (30%), 'Programación variada' (29%), 'Entretenida' (29%), 'Mejores programas informativos' (28%), 'Mayor calidad' (27%), 'Informativos de mayor credibilidad' (25%), 'Me identifico con su programación' (23%), 'Innovadora' (22%) y 'Cadena preferida' (17%).



El público no sólo elige a Antena 3 como su cadena preferida, sino que piensa que también es la cadena preferida de la gente, una percepción que, en oleadas anteriores, correspondía a su competidora directa.



Igualmente, el Estudio de Imagen de Personality Media vuelve a posicionar a Atresmedia TV como el grupo líder en calidad, frente a su competidor, cuyas dos principales cadenas ocupan las últimas posiciones del ranking en prácticamente todas las categorías.



Los programas de Atresmedia TV son los de mayor calidad

Atresmedia ocupa la primera posición en el ranking de los programas con mayor calidad de la televisión. Cuatro de los cinco programas mejor puntuados dentro de los 81 espacios (36 programas de Day Time y 45 de Prime Time) reflejados en el informe de las principales cadenas en abierto corresponden a Antena 3.



laSexta también repite como la segunda cadena preferida para el público y destaca en cuanto a: 'Innovadora' (15%), 'Entretenida' (15%), 'Me identifico con su programación' (13%), 'Programación variada' (13%) y 'Cadena preferida' (7%).



La 'milla de oro' de la televisión



Son la milla de oro de la televisión: 'Pasapalabra', Antena 3 Noticias y 'El Hormiguero'. Y por ello vuelven a estar en el Top 5 de los programas con mejor valoración, según el Estudio de Imagen de Personality Media. La primera posición la ocupa 'Pasapalabra', repitiendo como el programa de mayor calidad de la televisión y el preferido para los menores de 35 años. Registra un 52% entre los menores de 20 y un 50% entre los individuos de 20 a 35 años. Por su parte, 'El Hormiguero' lidera entre los programas de Prime Time también entre los menores de 35 años.



Antena 3 Noticias, los informativos más valorados de la televisión



Los informativos de Antena 3 refuerzan su liderazgo. Antena 3 Noticias es el sello informativo con mayor credibilidad, el más entretenido, el de mayor calidad y el que tiene los mejores presentadores. También es el que más gusta visualmente, el que tiene el contenido más innovador, el más moderno, con el que más se identifican los espectadores, el más responsable socialmente y el que cuenta con buenos expertos de opinión. En definitiva, es el mejor informativo de la televisión.