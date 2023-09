Los diputados socialistas de Guadalajara se niegan a pedir al Gobierno de España que ponga en servicio “de inmediato” la obra de la tubería de Morillejo

Se trataba de una propuesta del Grupo Popular, que ha sido defendida por el viceportavoz Javier del Río, quien ha incidido en la “necesidad” de poner en marcha ya esta obra para solucionar los problemas de abastecimiento de agua de nuestros pueblos

viernes 22 de septiembre de 2023 , 14:00h

Todos los diputados del PSOE, con la ausencia del presidente de la Diputación, José Luis Vega, han votado en contra de la propuesta del Grupo Popular que pretendía que se instara, desde la Institución Provincial, al Gobierno de España a que “de forma inmediata” ponga en servicio la obra de abastecimiento de agua potable a los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, la denominada ‘tubería de Morillejo’. La propuesta la ha defendido el viceportavoz del Grupo Popular, Javier del Río, quien ha incidido en que “numerosos pueblos de la provincia de Guadalajara han tenido problemas para el abastecimiento de agua potable a lo largo de este verano”, añadiendo que “es una tremenda incongruencia que los vecinos de una provincia como la nuestra, que lleva siendo muy solidaria durante décadas con otras regiones en materia de agua que se utiliza para diferentes usos, tengan problemas para recibir agua en sus domicilios para beber y para usos domésticos básicos”.



Del Río ha repasado la secuencia de los hechos desde que en el año 2000 la obra se incluyó en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional a petición de los pueblos ribereños y con un gobierno del PP. El viceportavoz ha hecho hincapié en que está “incongruencia” es todavía más flagrante en el caso de los municipios ribereños del entorno de Entrepeñas y Buendía que han sufrido problemas de abastecimiento de agua durante este verano.



Javier del Río ha recordado “los retrasos de la obra” que “es responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez que en cinco años no ha sido capaz de ponerla en servicio aún estando finalizada al 99%”, tal y como en 2018 ya reconoció el propio diputado socialista y alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla. Asimismo, Del Río ha reprochado los “engaños y anuncios incumplidos del gobierno socialista dado que venían anunciando fechas para su finalización año tras año y que, a día de hoy, no han sido capaces de cumplir”.



Del Río ha recordado que “el responsable de estos retrasos, de no poner en marcha la tubería de Morillejo, de engañar reiteradamente a los ciudadanos con la fecha de finalización, y de que los pueblos ribereños tengan problemas de agua a día de hoy es el gobierno de Pedro Sánchez”.