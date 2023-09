Ayuso subraya la apuesta por alcanzar las 50.000 viviendas nuevas a precio asequible en la Comunidad de Madrid

sábado 16 de septiembre de 2023 , 13:44h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado la apuesta de su Ejecutivo por alcanzar durante la presente legislatura la cifra de 50.000 nuevas viviendas a precio asequible, de las cuales una cuarta parte será promovida directamente por la Administración autonómica.



Así lo ha señalado en Berzosa de Lozoya, donde este sábado ha participado en el acto de entrega de 14 viviendas de promoción pública a los ayuntamientos de esta localidad y de Robregordo, ambas ubicadas en la Sierra Norte de Madrid, que serán entregadas a familias que se instalen en ellas a un precio asequible.



Tras defender la apuesta de la Comunidad de Madrid por el municipalismo, Díaz Ayuso ha defendido el trabajo del Ejecutivo autonómico para "revertir poco a poco" la despoblación que afecta a numerosos municipios del medio rural madrileño, como Berzosa y Robregordo.



Para Díaz Ayuso, no sólo es una cuestión de transporte sino de vivienda y de conectividad, y considera que "hay pocas regiones que han trabajado como la Comunidad de Madrid "para poner remedio a un fenómeno el de la despoblación que se está cebando con Europa y muy especialmente con España". "Nosotros lo estamos revirtiendo poco a poco", ha añadido.



En concreto, diez de las 14 viviendas se han entregado en Berzosa de Lozoya, domicilios unifamiliares con trastero y garaje que miden entre 58 y 92 metros cuadrados útiles, siete de las cuales cuentan con tres dormitorios y las otras tres, con dos. Su renta mensual oscilará entre los 290 y los 422 euros, según ha explicado la presidenta regional.



En Robregordo, por su parte, son cuatro las nuevas viviendas entregadas, de entre 64 y 79 metros cuadrados útiles, la mitad de ellas con dos dormitorios y las otras dos de tres dormitorios, con patio independiente, caldera individual y una renta que oscila entre los 249 y los 307 euros mensuales. MAS DE



1.400 M2 CONSTRUIDOS Y TRES MILLONES DE INVERSION



En total, ha sintetizado Díaz Ayuso, 14 viviendas destinadas "a hacer realidad los proyectos personales de 14 familias" que suman una superficie construida de más de 1.400 metros cuadrados con una inversión de casi tres millones de euros.



Además, ha explicado la líder del Gobierno regional, en esta edificación "se ha cuidado el aspecto rústico que caracteriza a esta zona de la sierra", procurando "su máxima integración en el entorno urbano y natural".



La fórmula elegida para llevar a cabo estos proyectos, ha recordado la presidenta, se basa en convenios con los ayuntamientos por los que ellos ceden gratis el terreno y es la Agencia pública de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid la construye para su arrendamiento a precios asequibles los domicilios, cuya adjudicación entre los solicitantes que cumplan los requisitos corresponde a los consistorios.



Las nuevas viviendas se suman a las 23 entregadas por la Comunidad en esta zona de la región en el último año --dos de ellas en La Hiruela, dos en Madarcos, cuatro en Puentes Viejas y 15 en Patones--.



Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a "trabajar sin descanso" para facilitar desde la Administración autonómica el acceso a un hogar tanto a jóvenes como a familias vulnerables, con 1.600 nuevas viviendas sociales que se incorporarán al patrimonio de la Agencia de Vivienda Pública en 15 municipios, por lo que ha sentenciado que lo de hoy "no es sólo un acto simbólico", sino "una realidad".



"Vamos a trabajar sin descanso para ayudar a todas las personas que tienen dificultades extraordinarias para acceder a ellas, empezando por los jóvenes en su primera vivienda, en un acceso muy complicado tanto el alquiler como en compra, pero también para familias vulnerables que están pasando situaciones extremadamente difíciles y en algunas ocasiones no consiguen llegar a ello", ha explicado la presidenta.



En el acto de este sábado han participado los alcaldes de Berzosa y Robregordo, Antonio del Pozo y Marisol Herreño respectivamente, quienes han subrayado la importancia que estas nuevas viviendas y la llegada de familias que las ocupen tienen para la supervivencia de sus municipios.