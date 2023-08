La SUPERLUNA AZUL podrá contemplarse en toda España esta noche y NO se repetirá hasta 2037

miércoles 30 de agosto de 2023

Los eventos astronómicos no dejan de sucederse este agosto. Para cerrar el mes, se podrá disfrutar de una segunda luna llena, conocida como la ‘superluna azul’ o de ‘cosecha’, y que debe su nombre no al color si no a ser una segunda luna llena en un mismo mes.



Un evento extraordinario, que no se volverá a repetir hasta 2037, según indica la NASA, y que se podrá ver a simple vista la noche del 30 al 31 de agosto en cualquier lugar de España poco iluminado y donde la luz de la Luna sea lo bastante intensa, siendo el máximo apogeo a partir de las 3:30 de la mañana. Eso sí, con un prismático será más fácil contemplar los cráteres y sombras de la Luna.



Según explica eltiempo.es, la luna será un 14% más grande y un 10% más brillante. También añade que en un año lunar cualquiera, normalmente hay 12 lunas llenas, una en cada mes. Sin embargo, de vez en cuando, debido al momento exacto en que ocurren, hay una adicional, habiendo 13 al año. Esto ocurre porque tarda 29,5 días en completar una órbita alrededor de la Tierra, por lo que, en ocasiones, se pueden tener dos lunas llenas en un mismo mes. Generalmente, esto sucede cada dos o tres años.



La otra variante de esta superluna de agosto es que será una luna azul. Este término no tiene nada que ver con su color. Es el nombre que se le da a la segunda luna llena que sucede en un mismo mes o a la tercera cuando, en una misma estación, se producen cuatro lunas llenas.



En ocasiones poco frecuentes es posible que haya pequeñas partículas en el aire (de humo o polvo), que sí pueden dispersar las longitudes de onda más largas, haciendo que la luna tenga un tono azulado.



Las superlunas y las lunas azules no suelen suceder conjuntamente. Una superluna se aplica cuando en fase llena tiene lugar con hasta un día de diferencia con el perigeo. Cada año, hay entre tres o cuatro de este fenómeno. No obstante, tan sólo un 3% de las lunas llenas son, además, azules.



Por tanto, el intervalo entre superlunas azules puede ser muy irregular. Todo ello explica que no se verá otra igual hasta 2037 y en ese año, se tendrán dos, a falta de una. La primera tendrá lugar en enero y la segunda solo dos meses después, en marzo.