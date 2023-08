Castilla y León inmunizará a partir de octubre a 13.000 niños frente a la bronquiolitis

martes 29 de agosto de 2023 , 18:53h

Castilla y León incorporará la inmunoprofilaxis con el fármaco nirsevimab frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para los niños nacidos entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024 en la próxima temporada de circulación del VRS (2023-2024), mediante la administración de una sola dosis del citado anticuerpo monoclonal.



Esta incorporación supone, además, un cambio en la denominación del calendario actual, pasando de denominarse 'de vacunación' a 'calendario de inmunización a lo largo de toda la vida de las personas'.



El virus respiratorio sincitial produce una enfermedad viral común que por lo general causa síntomas leves parecidos al resfriado. Pero puede provocar infecciones graves en las vías respiratorias inferiores y en los pulmones, en concreto bronquiolitis y neumonías, especialmente en bebés, pero también en adultos mayores y en personas con patologías crónicas.



El VRS puede afectar a personas de todas las edades, siendo muy común en niños pequeños, de forma que más del 90 % de los menores se ha infectado al cumplir los 2 años, siendo responsable de una carga de enfermedad elevada en la infancia y una sobrecarga asistencial tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria durante la temporada de circulación del virus.



La mayor carga se concentra en los menores de 6 meses, y en general las infecciones por VRS ocurren durante el otoño o el invierno, de forma que esta estacionalidad hace que las incidencias de hospitalización más altas se produzcan entre los nacidos en otoño-invierno.



En el momento actual se dispone de un nuevo fármaco que proporciona inmunidad pasiva frente al VRS. Se trata de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal (molécula producida en laboratorio diseñada para servir como sustituto que puede modificar o imitar el ataque del sistema inmunitario) que está indicado para la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior por VRS en menores de 12 meses durante su primera temporada frente al VRS. Presenta un buen perfil de seguridad y eficacia y una vida media larga, de forma que confiere protección durante al menos 5 meses tras la administración de una dosis.



Por todo ello, en Castilla y León se incluye en el calendario de inmunización para toda la vida la administración de una sola dosis de nirsevimab durante la campaña 2023-2024, para los niños nacidos entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024.



En función de la fecha de nacimiento la administración se realizará en el hospital o en el centro de salud, de la siguiente manera:



Los nacidos a partir del 1 de octubre recibirán el anticuerpo monoclonal en el hospital al momento del nacimiento.



Para los nacidos entre los meses de marzo a septiembre se realizará una campaña específica al principio de la temporada VRS, previsiblemente durante el mes de octubre, administrando la dosis en el centro de salud o el centro de vacunación habitual.



Además, se administrará nirsevimab a la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS, entre los que se incluyen:



Prematuros de menos de 35 semanas (incluyendo los de edad gestacional menor de 29 semanas), una sola dosis antes de cumplir 12 meses de edad.



Pacientes con cardiopatías congénitas con afectación hemodinámica significativa cianosantes (falta de oxígeno en sangre) o no cianosantes.



Pacientes con displasia broncopulmonar (trastorno que afecta a bebés recién nacidos que han estado con un respirador al nacer o que fueron prematuros).



Pacientes con otras patologías de base que suponen un gran riesgo para padecer bronquiolitis grave por VRS, como son aquellos con inmunodepresión grave (enfermedades oncohematológicas; inmunodeficiencias primarias sobre todo combinadas y agammaglobulinemia congénita; tratamiento con inmunosupresores de forma continuada), errores congénitos del metabolismo, enfermedades neuromusculares o pulmonares graves, síndromes genéticos con problemas respiratorios relevantes, síndrome de Down, fibrosis quística y aquellos en cuidados paliativos.



En los pacientes con condiciones de riesgo b, c y d se administrará nirsevimab antes de cada temporada de VRS y antes de cumplir los 24 meses de edad en el momento de recibir la inmunización.



Número de dosis



El número de dosis necesarias para la realización de la campaña se ha calculado con base en el número de niños que pueden beneficiarse de la administración de nirsevimab en su primera temporada de exposición frente al VRS, que son los nacidos en Castilla y León entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024, estimándose en 13.000 niños.



Distribución por provincias



La distribución de dosis de nirsevimab por provincias es la siguiente:



Ávila: 850



Burgos: 2.100



León: 2.300



Palencia: 800







Salamanca: 1.750



Segovia: 950



Soria: 500



Valladolid: 3.050



Zamora: 700



Total Castilla y León: 13.000



Para garantizar esta nueva prestación asistencial de la Junta de Castilla y León se van a invertir esta campaña un total de 2.825.680 euros.