Llega a España la tercera ola de calor a partir del próximo lunes

viernes 04 de agosto de 2023 , 13:55h

Tras dos jornadas de temperaturas más bajas de lo habitual en gran parte del país, el calor intenso volverá este fin de semana a España, que a partir del lunes o el martes próximos sufrirá muy probablemente la que será la tercera ola de calor del verano, con temperaturas que en Madrid, entre otros lugares, superarán los 35 grados centígrados (°C).



Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de este viernes será fría para la época del año en el norte de la Península, al igual que en amplias zonas del país en la madrugada del sábado, cuando las mínimas bajarán de los 10 grados en ciudades como Burgos, León, Palencia, Soria o Teruel y hasta los 5 grados en localidades de montaña.



A partir del sábado, las temperaturas iniciarán una subida progresiva y generalizada y el calor será intenso en buena parte de España durante la semana que viene. Es "probable" que a partir del lunes o el martes próximos "estemos ante la tercera ola de calor del verano", tras las dos registradas en julio, y que ésta se prolongue durante buena parte de la semana, según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.



Una masa de aire cálido que viene desde África

Este episodio cálido se deberá, fundamentalmente, a la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África junto a una estabilización del tiempo provocada por una dorsal (zona de altas presiones asociada a aire cálido) que abarcará toda la geografía nacional. La Comunidad de Madrid volverá a registrar altas temperaturas como el pasado 1 de agosto, cuando se activó la alerta amarilla por calor en varias zonas de la región.



Las altas presiones, ha recordado Del Campo, favorecen una atmósfera estable en la que no hay apenas nubes y, por tanto, hacen que el sol brille con fuerza calentando la superficie "intensamente". Posteriormente, este calor se transmite al aire.



Debido a la estabilidad atmosférica, ese calor queda retenido en las capas bajas de la atmósfera, provocando que suban mucho las temperaturas. La estabilización vendrá de la mano de la retirada de la masa de aire inusualmente frío provocada por la borrasca Patricia, un fenómeno más propio de la primavera o el otoño y que ha traído una caída brusca de los termómetros en toda España, salvo en el sur, este jueves y viernes. Así, el sábado ya habrá una subida notable de las temperaturas diurnas.



Las temperaturas de la semana

El repunte podría ser de entre 6 y 8 grados más en el centro y norte de la Península, pudiendo llegar a 35 grados en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, comunidad en la que el mercurio incluso podría subir hasta los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.



El domingo, de forma temporal, bajarán las temperaturas diurnas en el tercio norte y subirán claramente en el resto del territorio. Las nocturnas remontarán en todo el país. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir podrían registrarse máximas de 42 grados.



Durante el fin de semana, las lluvias serán escasas y quedarán acotadas al Cantábrico oriental y a puntos del norte y este de Cataluña, donde podría haber tormentas aisladas. El lunes, subirán las temperaturas en la mitad norte y bajarán en el área mediterránea.



El mercurio superará los 35 grados en el sur de Galicia, puntos del oeste de Castilla y León, Madrid, Extremadura, oeste de Castilla la Mancha y Andalucía. Los 40 grados se rebasarán en puntos del sur de Castilla-La Mancha, Andalucía oriental y en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde se llegará a 42. A partir del martes, habrá nuevas subidas de temperaturas, que ese día será muy acusadas en la mitad norte y el miércoles, en el este y en Baleares.



Hasta 15 grados más de lo normal en el norte

"Serán jornadas muy, muy calurosas, en las que los valores diurnos estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en la mayor parte del país", salvo a orillas del Mediterráneo, ha advertido Del Campo, que ha subrayado que en puntos del norte incluso superarán en 15 grados las cotas habituales.



Según Del Campo, aunque hay algo de incertidumbre, martes y miércoles se superarán los 35 grados de forma generalizada y los 38 a 40 grados en buena parte no sólo del centro y del sur de la Península, sino también del norte. En algunas zonas de la mitad sur, se podrían alcanzar o puntualmente superar los 42 a 44 grados.



Noches tórridas

De madrugada, no se bajará de 25 grados, por lo que habrá noches tórridas en puntos del Mediterráneo y ciudades del interior, sobre todo del centro y de la mitad sur. Este calor intenso podría prolongarse, al menos, hasta el viernes o sábado, según la previsión de la Aemet.