“Julio acaba destruyendo contratación y con las menores evoluciones intermensuales en afiliación y paro de los últimos años”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 02 de agosto de 2023 , 13:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de julio y el crecimiento interanual del número de afiliados fue 2,7%, frente, por ejemplo, a 2,9% en mayo y 3% en abril. Así, en el séptimo mes del año se contaron 20,89 millones de afiliados a la Seguridad Social, nuevo máximo histórico, que implica 550.900 nuevos empleos en los últimos 12 meses (+0,1% que hace un mes).



En cuanto al número de parados registrados ahora hay 2,68 millones de personas, a las que pueden sumarse 501.800 con “disponibilidad limitada” y otras situaciones. Si también se suman las personas en ERTE y los fijos discontinuos que no trabajan, la definición más amplia de paro llegaría a 3,5 millones de personas (-3%).



En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: “Los datos de julio vuelven a insinuar una desaceleración. El crecimiento de la afiliación del trimestre mayo-julio (+1,3%), es el menor desde 2013”.

“Julio acaba destruyendo contratación y con las menores evoluciones intermensuales en afiliación y paro de los últimos años”, señala el director de The Adecco Group Institute.



Además, Blasco destaca que “el menor crecimiento del PIB al final del primer semestre anticipa un mes de agosto en cifras negativas en la comparativa con julio”.



Por último, Javier Blasco prevé para el próximo y octavo mes del año que “en agosto, la afiliación tiende a bajar y el paro a subir, en ambos casos frente al mes anterior. El empleo alcanzaría a 20,92 millones de ocupados (+2,7% interanual) y el paro registrado alcanzaría a 2,7 millones de personas (-7,6% interanual) en su definición restringida y a 3,65 millones (-1,4%) en su definición más amplia”.



Datos más destacados



Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en julio es de 2.677.874 personas, 10.968 personas menos que el mes anterior (-0,4%).



El paro registrado encadena 27 meses seguidos bajando. Su caída interanual fue 7,1%. También se debilita la caída del paro: su reducción en el trimestre mayo-julio (-4%) es la menor desde 2012 (excepto 2020).



Respecto a las personas en ERTE, este colectivo ha aumentado ligeramente este pasado mes, ahora son 12.200 personas en esa situación, 400 más que en junio.



En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el crecimiento interanual del número de afiliados fue 2,7%, frente, por ejemplo, a 2,9% en mayo y 3% en abril. Sin embargo, los 20.891.885 afiliados suponen un nuevo máximo histórico, que implica 550.900 nuevos empleos en los últimos 12 meses.



Por noveno mes consecutivo, la Construcción encabezó el aumento del empleo (+3,8%). En cambio, el sector agropecuario perdió empleo por 24º mes consecutivo. El empleo asalariado (+3,2% interanual) continúa aumentando, pero el no asalariado continúa estancado (+0,1%).



El total de contratos firmados cayó por 14º mes consecutivo: -13,5% interanual. En total se firmaron 1,43 millones de contratos, el dato más bajo para un mes de julio desde 2011. Además, caen todos los tipos de contrato. Por ejemplo, los indefinidos de tiempo completo se reducen 22,8% interanual y los fijos-discontinuos 8,6%. Los temporales se reducen por 17º mes seguido; ahora 10,8%.