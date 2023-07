Ocho experiencias sorprendentes, con el agua de protagonista, por menos de 50 euros

jueves 06 de julio de 2023 , 03:34h

Las vacaciones ya están aquí, o muy cerca, para miles de españoles. No importa si se ha elegido playa o montaña, ciudad o pueblo, en pareja, en familia, con amigos o, incluso, solos, este año, por fin sin limitaciones (salvo las del día 23 de julio) hay que hacer algo especial. Y si el presupuesto es algo que tenemos que vigilar, no importa; hay muchas opciones para disfrutar de una experiencia inolvidable sin vaciarnos los bolsillos. Los especialistas de la web número uno de España en regalos experiencias www.aladinia.com han elegido una selección de propuestas para hacer en pareja (pero también puede ampliarse el grupo), por menos de 50 euros. Estas son algunas.

Paddle Surf o paseo en moto acuática en Mallorca

Para muchos, tumbarse en la arena y dejar pasar el tiempo es el modelo prefecto de vacaciones. No está mal como plan, pero ¿por qué no aprovechar el mar para hacer algo más? La empresa Gojet, fundada por tres amigos en un viaje a Bali, propone diversas actividades en el mar de Puerto de Alcúdia o Can Picafort en Mallorca. Desde lo más sencillo, como el Paddle Surf, para lo que solo es necesario coger una tabla, el remo y conservar el equilibrio entre las olas y disfrutar de la isla, los rayos del sol y el Mar Mediterráneo, por solo 14,99 euros para dos personas y una hora. Para los más atrevidos, y sin necesidad de licencia, está la excursión en moto de agua, especialidad de Gojet, con la que se visitarán los rincones más recónditos del litoral mallorquín, a los que solo se puede acceder por mar. Para dos personas durante 30 minutos, cuesta menos de 50 euros cada uno (99 euros), incluyendo la recogida en el hotel, seguro y reportaje fotográfico.

Paseo en kayak en aguas de Canarias o Huelva

Para los que quieran evitar el posible remojón si falla el equilibrio en el surf, Aladinia.com propone un tranquilo y deportivo paseo en pareja en kayak, mientras se disfruta de impresionantes vistas y de una experiencia única, relajante y excitante. AquaSports lo ofrece en tres localizaciones del sur de Gran Canaria y puede ser solo o con dos tripulantes, una hora de diversión, incluyendo chaleco salvavidas para dos personas sale por solo 15 euros. Si se prefiere el agua dulce a la salada, la ría que forma la desembocadura del río Piedras en Cartaya (Huelva) justo antes de diluirse en el inmenso océano proporciona unas condiciones inmejorables para la práctica de deportes como el piragüismo y el kayakismo. Sus aguas tranquilas, sus grandes espacios y el entorno completamente virgen hacen que la práctica de estas disciplinas sea cada vez más popular en la zona. Lo organiza la Escuela Internacional de Vela de El Rompido – Cartaya y cuesta 15 euros para dos personas y una hora de duración.

Empezar a conocer el fondo del mar en Girona

Si los deportes y diversiones en la superficie del mar ya están superados, hay otras propuestas que animan a conocer lo que hay debajo del agua. Un buen lugar para hacerlo, gracias a sus aguas cristalinas, a la fauna y flora marina, a sus cuevas y a sus pecios es el Parque Natural del Montgrí en L'Escala (Girona) en plena Costa Brava. Se trata de una primera aproximación al snorkel que proponen los expertos de Aquatrek que también tienen otras sugerencias, como bautizo de buceo, iniciación al barranquismo, trekking acuático o coastering, una especie de tirolina por el borde del mar. El precio de iniciación al snorkel, con material necesario y seguro es de 25 euros por persona en Aladinia.com, y dura tres horas.

Cuando el fondo está más profundo

Si lo de ver bajo el agua se nos queda corto, la siguiente experiencia que propone Aladinia.com es hacer un Bautismo de Buceo. Y uno de los mejores sitios para ello es el Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería, con gran cantidad de vida de esta reserva marina, con fondos marinos no degradados y un claro ejemplo de la biodiversidad mediterránea. La actividad que propone Bahía Náutica Almería comienza con una clase teórica donde aprender todas las bases del buceo, la utilización del material y las normas de seguridad. Una vez esté todo claro es el momento de lanzarse al agua, siempre acompañado de un instructor profesional que velará por nuestra seguridad y ayudará en todo lo que necesario. La experiencia para dos personas con una duración de dos horas y media, cuesta, rebajada a la mitad, 49,50 euros. Propuestas similares también pueden hacerse en Jávea (Alicante) de la mano de Buceo Pelicar por 29 euros por persona, y en La Cala del Moral (Málaga) organizado por Eco Dive al mismo precio.

Disfrutar del agua, sin mojarse

Lo de hacer deporte en el agua está muy bien, pero algunos prefieren disfrutar del agua sin necesidad de mojarse. Para ellos Aladinia.com tiene varias propuestas a cual más seductora. Por ejemplo, un crucero por el Delta del Ebro, dentro del Parc Natural del Delta, en Tarragona. Un recorrido magnífico de los últimos 19 kilómetros del río más caudaloso de España, rodeado de uno de los entornos naturales más increíbles de Europa, que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En el recorrido se descubren lugares curiosos y bellos como la Isla de Buda y el río Migjorn, además de la impresionante desembocadura del Ebro desde dentro. El recorrido de hora y media cuesta solo 16 euros y lo organiza Velero Incoming.

Un poco más sofisticada es la idea de Mundomarino en Calpe (Alicante), aunque también se ofrece en otros puntos de la Costa Blanca, Valencia y Málaga: un paseo en catamarán durante la puesta de sol y con una copa de cava en la mano, la experiencia cuesta 22 euros y dura hora y media.

Para los amantes de los parques acuáticos

Los que disfrutan con el agua, pero el mar les pilla más lejos, o prefieren el agua dulce a la salada y, además, quieren un poco de adrenalina Aladinia.com propone una visita, sin límite de tiempo, Aquavera Parque Acuático en Vera (Almería) con una docena de atracciones a cual más divertida, desde el vertiginoso Kamikaze hasta el competitivo Aquódromo, pasando por el oscuro Black Hole, el soleado Río Aventura o la última, Black flash, un impresionante tobogán cerrado de más de 11 metros de desnivel y 482 metros de longitud, con efectos lumínicos en su interior. La entrada válida para todo el día cuesta 27 euros. Un concepto un tanto distinto es el del Parque Aqualeon en Albinyana en la Costa Daurada de Tarragona, con cuatro zonas diferenciadas: Adrenaline Fun para los que quieran quemar adrenalina, Family Fun con diversión para toda la familia y Kidzworld, especial para los más pequeños. Y para los que busquen tranquilidad, Chill out & Play con grandes piscinas con olas e hasta un metro de altura. El precio es de 31 euros por persona durante todo el día.

Sortear corrientes y rocas sobre una balsa en Murcia

Los amantes del agua, la aventura y un pelín del riesgo lo pasarán en grande practicando rafting. Entre las muchas propuestas que tienen Aladinia.com, destaca el descenso en rafting por el Río Segura en Blanca, Murcia, que organiza Rafting Blanca, que además se ofrece al excepcional precio de solo 25 euros, por persona y que incluye una pausa con un buen bocata y una cerveza o refresco bien fríos. Tras una pequeña explicación sobre la actividad y la entrega de los chalecos y los cascos comienza el descenso de 13 km por el río en Cieza. A mitad de trayecto se hace una pausa para reponer energías con un ligero almuerzo. La experiencia dura unas cuatro horas y se realizará un reportaje fotográfico para tener un bonito recuerdo.

Animarse a “volar” sobre el agua

Lo más nuevo en aventuras sobre el agua, en este caso, nunca mejor dicho, es el flyboard que consiste en una tabla aerodeslizadora que está unida mediante una manguera larga a una moto de agua, la cual mediante la potencia de su motor hace posible propulsar el flyboard a través del aire o el agua pudiendo subir hasta 12 metros, hacer piruetas y desplazarse tanto por encima como por debajo del mar. Lo propone PlayAventura en la playa de Levante en Gijón por 50 euros durante 20 minutos. También ProFly Club en La Manga del Mar Menor (Murcia), por el mismo precio, incluyendo una consumición en el bar antes o después de la experiencia a la que también está invitado un acompañante mientras disfruta viéndonos volar.