FADETA promocionará los productos agroalimentarios y las posibilidades turísticas y gastronómicas de la comarca

Además, y dada la alta demanda, ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para la instalación de sistemas de vigilancia en municipios y pedanías

viernes 23 de junio de 2023 , 13:23h

La Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (FADETA), aprobó en su última Junta Directiva tres expedientes de proyectos relacionados con el turismo y la promoción de los productos de la comarca que desarrollará el propio Grupo.



‘La Alcarria en tu maleta’ es el nombre de uno de estos proyectos que tendrá como objetivo dar a conocer las distintas posibilidades turísticas y gastronómicas de la comarca. Otro de los proyectos consiste en la promoción de los productos agroalimentarios del territorio de FADETA y un tercer proyecto tiene que ver con la actualización de la página web para dar más importancia al turismo y la creación de códigos QR para incorporar a los paneles turísticos que se instalarán en los diferentes municipios y ampliar la información. En total, estos tres proyectos suponen una inversión de 54.051,78 euros.



El presidente de FADETA, Jesús Ortega, ha explicado que “nuestro territorio tiene auténticas joyas turísticas y gastronómicas, además de productos agroalimentarios de primera calidad, que pueden servir de tractor generador de nuevas oportunidades y lo que queremos es darlo a conocer, que la gente sepa que visitar nuestra comarca es una experiencia muy completa y que La Alcarria del Tajo-Tajuña sea un destino turístico prioritario en cualquier época del año”.



La Junta Directiva también aprobó la formalización del expediente del proyecto ‘Emprende-T’, que consiste en “orientar la mirada de los jóvenes para que proyecten su futuro en los pueblos encontrando nichos de oportunidad que no están suficientemente cubiertos por el mercado”, como apunta Ortega. Este proyecto se desarrollará en los tres Institutos de Educación Secundaria existentes en la comarca: Cifuentes, Brihuega y Sacedón.



Además, se formalizó el expediente del proyecto Puertas Abiertas 2023, que mantendrá la Oficina de Captación, Información y Generación de Servicios para atraer a nuevos habitantes a la comarca ofreciendo una imagen precisa y real de los pueblos como lugares idóneos para vivir, trabajar e invertir, lugares con una gran calidad de vida y mucho más seguros ante las pandemias.



Por otro lado, la Junta Directiva de FADETA también aprobó una nueva convocatoria de ayudas Leader para proyectos no productivos destinada a la instalación de sistemas de vigilancia en municipios y entidades locales.



En total, se destinarán 50.000 euros, que podrían incrementarse hasta 50.000 euros más con los remanentes sobrantes de proyectos de fondos procedentes de la Primera y Segunda Asignación. No podrán optar a estas ayudas los Ayuntamientos que ya cuentan con sistemas de vigilancia en su municipio o en

sus pedanías, aunque podrán ser beneficiarios si quedase crédito disponible.



Ortega ha indicado que “ante la elevada demanda de municipios que quieren poner este sistema de vigilancia, hemos creído conveniente abrir una nueva convocatoria con el resto de dinero que nos queda para ejecutar el cuadro financiero de la primera y segunda asignación”. En este sentido ha recordado que estos sistemas de vigilancia son muy importantes en el medio rural y especialmente en zonas afectadas por la despoblación porque contribuyen a aumentar la seguridad y a cubrir el vacío que existe por la carencia de Policía o Guardia Civil.



En cuanto a la última convocatoria que FADETA publicó para proyectos productivos en pueblos de su comarca, se han registrado un total de 8 solicitudes de proyectos emprendedores que supondrán una inversión total de 345.000 euros en el territorio.



Por último, se aprobó las incorporaciones de dos nuevas integrantes a la Junta Directiva de FADETA, concretamente, Ángela Restrepo Vélez, como tesorera, y Ana Isabel Alba Martínez, como vocal. Ambas sustituyen a Raquel Cortijo y María Teresa Balcones que han cesado de sus puestos.