Serrano: "Escándalos como como los abusos sexuales en el Hospital de Guadalajara demuestran que Page no puede seguir gobernando esta tierra"

Dice que “clama al cielo” que nadie del Gobierno regional, ni el Instituto de la Mujer, ni del SESCAM se hayan personado en la causa a favor de esta mujer que en 2020 tenía 18 años, “y hay que estar del la-do de las víctimas, no abandonarlas a su suerte”

sábado 13 de mayo de 2023

El portavoz del PP de Castilla-La Mancha y candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha por Toledo, Santiago Serrano, ha asegurado que a Page “se le amontonan los escándalos, como los abusos sexuales a una mujer por parte de un celador en el Hospital de Guadalajara, y que demuestran que el PSOE no puede seguir gobernando esta tierra”.



Así se ha pronunciado hoy en un acto público en el Puerto de San Vicente junto al candidato del PP Arturo Gómez, donde ha lamentado que cuando se produjeron estos abusos, en el año 2020 no “se tomaron las medidas necesarias para atajar este tipo de situación”.



En ese sentido, ha recordado que ni la consejera de Igualdad, ni el diputado nacional socialista Zapata, que en ese momento era el director de Gestión defendieron la aplicación del protocolo de actuación con la víctima, de hecho, lo único que se hizo fue cambiar al celador de planta; tras su detención volvió a su puesto de trabajo y la víctima tuvo que cruzarse con su agresor en un ascensor.



Sin embargo, “lo que clama al cielo” a juicio de Serrano es que nadie del Gobierno regional, ni el Instituto de la Mujer, ni del SESCAM se hayan personado en la causa a favor de esta mujer que en 2020 tenía 18 años, “y hay que estar del lado de las víctimas, no abandonarlas a su suerte”.



En ese sentido ha recordado que el flaco favor que los socialistas han hecho a las mujeres de este país, ya que dieron sus votos a la Ley del sólo sí es sí”, “de la que Page y sus diputados son cómplices” y que únicamente ha hecho “un daño irreparable a miles de mujeres que han visto cómo a sus agresores o se les han reducido las condenas o han salido a la calle”.



Por otra parte, Santiago Serrano ha preguntado a los socialistas “si consideran que es de recibo la actitud de Page con la candidata a la Alcaldía de Talavera de la que dijo que tenía que casarla”, algo que nos parece más que reprobable “porque es una actitud impropia que nos abochorna a todos, y lo más triste es que nadie del PSOE ha salido a condenar este tipo de comportamientos”.



LEY DE AGRICULTURA



El portavoz regional ha enviado un mensaje de tranquilidad a todos los agricultores y ganaderos de la región, ya que ha asegurado que cuando Paco Núñez sea presidente de Castilla-La Mancha a partir del 28 de mayo, una de las primeras medidas que tomará será la de derogar la Ley de Agricultura Familiar, “que permite la expropiación de las tierras que nuestros agricultores han trabajado con tanto esfuerzo y sudor”.



Para Serrano “es imperdonable” que el PSOE aprobase en solitario una ley que perjudica gravemente a nuestros agricultores, y por eso, “va a ser derogada, y mientras Paco Núñez sea presidente no se va a quitar a nadie ninguna tierra que sea de su propiedad, porque precisamente uno de los objetivos del PP es vertebrar la región y luchar contra la despoblación”.



A reglón seguido el portavoz ha avanzado que Paco Núñez luchará contra la despoblación “para la recuperación de servicios esenciales en nuestros pueblos”, y por eso, cuando gobierne pondrá en marcha “con carácter urgente” “Planes Especiales” para revitalizar comarcas con problemas de despoblación.



“No podemos permitir que nuestros pueblos sigan teniendo carencias de infraestructuras y servicios” y todos ellos, como los de la zona de la Campana, la Jara o la Sierra “tienen necesidades especiales de reactivación económica, y ya han llegado al hartazgo del actual Gobierno de Castilla-La Mancha, que no se ha preocupado ni ha tenido un miramiento especial para con nuestros municipios que sufren el problema de la despoblación”.