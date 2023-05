LA PEOR CARA DEL PSOE : Bildu, el socio prioritario de Sánchez, presenta a las elecciones municipales a 44 etarras condenados, 7 por asesinato

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de mayo de 2023 , 21:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido responder este miércoles en el Congreso cuando se le ha preguntado por la inclusión en las listas electorales de Bildu -uno de sus socios habituales- para el País Vasco y Navarra de 44 candidatos que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinato. Tampoco se han pronunciado las ministras socialistas Isabel Rodríguez, Pilar Llop, y Pilar Alegría al ser preguntadas.



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que 44 candidatos de EH Bildu en Euskadi y Navarra a las elecciones del 28 de mayo fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinatos cometidos entre 1978 y 2001. Esta denuncia ha marcado la política nacional este miércoles, cuando la formación abertzale ha defendido la legitimidad de sus listas mientras que PP, Vox y Ciudadanos han cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por mantener a la formación independentista vasca como aliada.



Covite incluye además entre los 44 candidatos a dirigentes de la antigua Batasuna, como Adolfo Araiz, segundo en la lista al Parlamento de Navarra, y al expresidente de Sortu Hasier Arraiz, número 27 en la de Vitoria.



Los candidatos y suplentes con delitos de sangre, denuncia Covite, concurrren a las municipales de Legutiano (Álava), Erregil e Irun (Gipuzkoa), Maruri-Jatabe, Mungia y Zierbena (Bizkaia), y Berrioplano (Navarra). De ellos, en los primeros puestos de las candidaturas figuran Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la de Berrioplano y condenado a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez, así como Begoña Uzkudun Etxenagusia, tercera en la de Erregil y condenada a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas, también en 1984.



Asier Uribarri Benito, por su parte, ocupa el puesto número 4 en la lista para el Ayuntamiento de Maruri-Jatabe. Fue condenado a 16 años de prisión como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández. Covite cita asimismo a Agustín Muiños Dias, "Tinin", número 6 en la lista de Legutiano, que fue sentenciado a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano, y a Juan Ramón Rojo González, en el puesto 21 de la candidatura de Irun, que fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991.



Son suplentes José Antonio Torre Altonaga, "Medius", en la lista de Mungia, condenado a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato en 1978 de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda, y Lander Maruri Basagoiti, en la de Zierbena, sentenciado a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Hernández.



"Es una provocación a las víctimas del terrorismo"

Para esta asociación, "es una provocación más a las víctimas del terrorismo ver cómo la izquierda abertzale premia a estos asesinos por seguir orgullosos de su pasado criminal". "Ninguna democracia digna, ningún Estado de derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fuesen las de la política. Que estas personas puedan llegar a ocupar cargos públicos, como si no hubiesen supuesto una gravísima amenaza a la democracia en el pasado, es preocupante y decepcionante", afirmó este martes la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.



También la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por mantener como "socio preferente" a EH Bildu, un partido "sucesor del brazo institucional de ETA" y que incluye a 44 candidatos para las elecciones del 28-M con condenas por delitos relacionados con esta organización terrorista, entre ellos siete por asesinatos. "Desde la AVT llevamos años recopilando indicios y exigiendo la ilegalización de Bildu por ser sucesores del brazo institucional de ETA", ha recordado la asociación que preside Maite Araluce en un hilo en Twitter.



Críticas de PP, Vox y Ciudadanos a Sánchez por mantener de socio a Bildu



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido durante su intervención en el IV Foro Internacional de Expansión que su compromiso de "derogar el sanchismo" es por ejemplo garantizar que la gobernabilidad no descanse "en un partido como Bildu" que lleva en sus listas a "personas de una banda terrorista y condenados por asesinato".



Y en el Congreso de los Diputados, Sánchez se ha enfrentado a las mismas críticas por parte de las portavoces de PP y Cs, Cuca Gamarra e Inés Arrimadas, respectivamente. "Estos son sus socios señor Sánchez, este es el cartel electoral con el que se presenta su Partido Socialista, estos son sus socios para el próximo 28 de mayo", ha exclamado Gamarra en la sesión de control.



También la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado a Sánchez que trate "peor" a un partido de la oposición como la formación naranja que a EH Bildu "que tiene 44 candidatos en las municipales condenados por terrorismo, con delitos de sangre". En la misma línea, se ha manifestado Carlos García Adanero (ex de Navarra Suma y candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona): "Batasuna siempre ha llevado terroristas en sus listas, ahora lo vuelve a hacer, la diferencia con otras veces es que el presidente del Gobierno no pactaba con estos partidos pero ahora sí lo hace y es presidente gracias a ellos".



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también ha acusado desde los pasillos del Congreso al PSOE de "traición" al considerar que ETA ha sido "premiada" en las instituciones por la presencia de "etarras" en las listas de EH Bildu. Vox se quedaba "corto" cuando hablaba de filoetarras y era censurado por esta palabra, ya que realmente eran "etarras", ha sostenido.