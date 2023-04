Ampliar The Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)

Encuentran en la India un raro diamante de 0,329 quilates con otro diamante pequeño en SU INTERIOR

domingo 16 de abril de 2023

Expertos en gemología han descubierto un peculiar diamante con otro pequeño diamante en su interior, y según ha revelado una empresa en Surat, India, se trata de uno de los más raros de la historia en lo que respecta a este tipo de piedras.



La empresa V D Global ha bautizado a la pieza, de 0,329 quilates, 'Beating Heart' (Corazón latente) y afirmó que consiste en una pieza de diamante con una pieza más pequeña que se mueve libremente atrapada en su interior, según el Times of India.



Imagen del raro diamante con otro diamante en su interior hallado en la India.

La piedra fue encontrada originalmente en bruto en octubre del año pasado por el fabricante de diamantes, que opera desde las ciudades de Surat y Bombay.



El Consejo de Promoción de Exportaciones de Gemas y Joyas (GJEPC, por sus siglas en inglés) establecido por el gobierno indio, dijo que el 'Beating Heart' se une a un pequeño grupo de diamantes naturales similares, como el diamante 'Matryoshka' de Siberia, que se registró por primera vez en 2019.

"Ciertamente, nunca había visto nada como el 'Beating Heart' durante mis últimos 30 años en el sector de los diamantes", dijo Samantha Sibley, educadora técnica de De Beers Group Ignite.



"Utilizando la experiencia de De Beers Group, podemos arrojar luz sobre la formación y la estructura de este espécimen natural y compartir estos conocimientos con una comunidad más amplia de profesionales del diamante", agregó Sibley.



Los expertos creen que esta joya, de 800 millones de años, no tiene precio y es un descubrimiento único en el mundo.