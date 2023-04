Manu Fuster: “Sabemos cómo revertirlo y vamos a afrontar el futuro con optimismo”

domingo 09 de abril de 2023

El equipo no ha estado bien sobre el verde de El Sardinero, pero no hay tiempo para lamentaciones. “Tenemos pocas palabras para describir lo que ha pasado. Ellos han estado mejor y ha sido un mal día. No vamos a lamentarnos, no podemos alargar más el disgusto. Hoy es un día jodido, mañana vamos a preparar el partidazo del viernes y vamos con la idea de ganarlo”.



El Alba ya saboreó un golpe similar esta temporada y se recompuso de la mejor manera. “Al llegar al vestuario nos hemos mirado las caras. Ya tuvimos un episodio así en Miranda y luego tuvimos la mejor racha de la temporada. Sabemos somo revertirlo y vamos a afrontar el futuro con optimismo” afirmó Fuster.



Y es que todavía dependen de sí mismo para poder ocupar la plaza de Play Off. “No hace falta mirar a otros. Tenemos que mirarnos a nosotros. Seguimos en Play Off y el equipo está concienciado de lo que puede dar. Tenemos enfrentamientos directos, toca seguir luchando, mejorar y pensar en el siguiente partido”.



Manu ha vivido lo mejor y lo peor del fútbol con la camiseta del Albacete y sabe que a esta situación se le puede dar la vuelta. “Se te queda mal sabor de boca, pero no se puede hacer nada. Toca pensar en el siguiente, la sensación que tenemos en cuanto al juego es buena y vamos a seguir por la misma línea que eso nos ha traído hasta aquí”. Además, quiso agradecer una vez más a esos locos que nunca dejan que su equipo viaje solo. “Queríamos brindarles una victoria a nuestra afición. Es un desplazamiento de casi 800 km. Solo tenemos palabras de agradecimiento y disculpas. Nos vamos a levantar y dar lo mejor de nosotros” concluyó.