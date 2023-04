Ana Obregón dice en ¡HOLA! que la niña nacida por gestación subrogada es en realidad...su nieta

“Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él”

miércoles 05 de abril de 2023 , 13:57h

La biblia de las revistas del corazón ¡Hola! publica la entrevista más esperada de Ana Obregón tras convertirse en mamá por gestación subrogada de una niña de la que finalmente ya conocemos el nombre, Ana Sandra.



Ana Obregón protagoniza la nueva portada de la revista en la que, además, confiesa que la niña es su nieta, hija de Aless Lequio.



«Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él», explica Ana en la entrevista. «Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer», añade.



Conocedora de la gran polémica que se ha creado en España, Ana zanja cualquier debate: «Este debate es absurdo, porque esta técnica de reproducción asistida se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo».



En cuanto a si tendrá problemas o no para traer la niña a España, la actriz explica muy segura: «La niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente es mi hija y así aparece en su pasaporte. La registraré en el Consulado español y luego puedo traerla a casa».



Ana está muy segura de la decisión que ha tomado, tanto es así que no está dispuesta a aceptar ninguna crítica: «Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender».