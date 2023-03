95ª EDICIÓN DE LOS OSCAR

¿A qué hora son los Oscars 2023?

'Todo a la vez en todas partes' es la sorprendente favorita, con permiso de 'Sin novedad en el frente' y la última de Spielberg. Brendan Fraser apunta al Oscar como mejor actor y Michelle Yeoh y Cate Blanchett se baten en un reñido duelo envuelto en la polémica

sábado 11 de marzo de 2023 , 21:02h

Como ya se ha ido anunciando, los Premios Oscar 2023 se celebran este 12 de marzo —madrugada del 13 de marzo en España— en el Dolby Theatre de Los Ángeles.



El horario para España es a partir de las 00 h del lunes día 13, y se alargará seguramente hasta bien entrada la madrugada, coincidiendo incluso con las primeras luces de la nueva semana. De hecho, las 00 h son solo el comienzo de la emoción: es la hora a la que empieza la alfombra roja, con todo el desfile de glamour.



Así pues, la ceremonia de entrega empezará a las 17:00 (hora local), cuando en España toquen la 1:00 de la madrugada del lunes 13. La gala suele alargarse unas 3 horas, por lo que podría finalizar alrededor de las 4:00 en España.



Como ya ocurrió en 2022, este año RTVE no ofrecerá un programa especial dedicado a los Óscar. Al no ser así, la única opción para ver los Óscar por televisión (de pago) será Movistar+.



Movistar Plus+ emitirá en exclusiva en España la alfombra roja y la ceremonia de los Premios Oscar. La 95ª edición de los reconocimientos entregados por la Academia de Hollywood podrán verse a través de Estrenos 2 de M+, en la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de marzo.



A partir de las 23:00 de la noche, Movistar Plus+ emitirá un programa especial previo a la gala presentado por Cristina Teva, que cubrirá la gala desde plató junto a María Gómez y María Guerra. Posteriormente, la alfombra roja comenzará a las 23:30 horas, intercalándose con el show.