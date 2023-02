C-LM, segunda comunidad autónoma de España con mayor número de conductores heridos en siniestros de tráfico en 2021 que había consumido drogas

lunes 13 de febrero de 2023 , 18:45h

Un total de 3.800 conductores heridos en siniestros de tráfico, hospitalizados y no hospitalizados, dieron positivo en la prueba de drogas en 2021, según ha informado el Gobierno en una respuesta parlamentaria formulada por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso.



En concreto, 3.360 conductores heridos no hospitalizados dieron positivo a drogas en 2021, mientras que otros 440 conductores heridos en siniestros de tráfico que tuvieron que ser atendidos en un hospital dieron positivo en estas sustancias.



Según los datos del Ejecutivo, Andalucía es la región donde mayor número de conductores heridos en siniestros de tráfico, hospitalizados y no hospitalizados, dieron positivo con 982, seguida de Castilla-La Mancha (548) y Castilla y León (438). En el lado opuesto, se halla Asturias con 43 conductores heridos que dieron positivo en drogas.



La sustancia más consumida entre estos conductores fue el cannabis (188), la cocaína (157), la anfetamina o metanfetamina (86), y los opiáceos (59).



En este contexto, el 49,4 por ciento de los conductores fallecidos en 2021 en España había consumido alcohol u otras drogas, según la Memoria de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas Mortales de Accidente de Tráfico publicada el pasado mes de julio, siendo el alcohol la sustancia más detectada en los cadáveres analizados, por delante de la cocaína, el cannabis y los psicofármacos.



Un dato general que supone un leve aumento con respecto a 2020, cuando, de los 597 conductores sometidos a autopsia, un 48,7% (291) dieron positivo en alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos, ya los hubieran consumidos de forma aislada o combinando sustancias.



Elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), la Memoria obtiene sus resultados de las autopsias a 812 conductores muertos en 2021 en accidentes de tráfico, de los que, en gran mayoría, el 90,6% eran hombres, y el 9,4% mujeres, siendo la franja de entre los 45 y 54 años la más afectada.



De esos 812 fallecidos, 401 dieron positivo, un 49,5 por ciento, con el alcohol como la sustancia más detectada, en el 69,8% de los casos, seguida por las drogas (43,1%) y los psicofármacos (23,7%). El 92,3% de los positivos fueron hombres y el 88% de estas víctimas mortales conducía un turismo, una motocicleta o un ciclomotor.



Según el estudio, el perfil más común de los muertos al volante es el de un hombre de 25 a 54 años que llevaba un turismo o un ciclomotor habiendo consumido, principalmente, alcohol, cuya tasa, en el 75% de los casos positivos, era igual o superior a 1,2g/L.