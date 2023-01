“El Gobierno de Castilla La Mancha pone en peligro los cotos intensivos de pesca de Guadalajara, ya seriamente amenazados de cierre”

Comunicado de la Asociación Nacional de la Trucha Arcoíris -ANTAi (*)- y de las Sociedades de pescadores de Cotos intensivos de la provincia de Guadalajara

viernes 27 de enero de 2023 , 18:23h

Asociaciones de pescadores de Guadalajara y su organización nacional (ANTAi), han trabajado durante los últimos años para detener la arbitraria deriva prohibicionista contra la pesca reglamentaria y sostenible en dicha Provincia. Los abusos contra los Derechos de los pescadores no han dejado de acumularse año a año y la indefensión ha sido total.



La gota que ha colmado el vaso ha sido la prohibición de la pesca en 3 cotos intensivos en meses clave para la pesca: marzo y octubre. Si estos cotos no pueden abrir en octubre ni en marzo, es imposible poder ofertar pesca social a los miles de ciudadanos que demandan esta sana actividad. La gestión económica de los cotos intensivos provinciales, a cargo de estas Asociaciones, se viene abajo, definitivamente, con esta prohibición. Al menos 10.000 pescadores deberán buscar alternativas en cotos de la Sierra de Madrid, desplazarse a otra comunidad autónoma, todo muy sostenible...



Se han enviado informes y dosieres técnicos elaborados por expertos a responsables públicos, teóricamente competentes en esta materia. Dichos informes técnicos justificaban algo muy obvio: no hay aumento de impacto ambiental mínimamente significativo si estos cotos de pesca funcionan 6 u 8 meses, ello es indiferente. Pero ese no es el problema, no van por ahí las cosas. La realidad es que permanece oculto el plan para acabar con esta actividad radicada en medio rural, otra más. Hay una “hoja de ruta” dictada por una minoría radical que persigue, (no se nos ocurre otra motivación, por lo absurdo de sus actuaciones) el vaciamiento y eliminación de actividades económicas que aun resisten en los pueblos de la Provincia.



Ante la falta de un mínimo sentido común, ha sido inevitable recurrir a Partidos Políticos. Todo ello a pesar de tratarse de algo tan obvio como el derecho a la pesca en los cotos intensivos. El Partido Popular atendió la pertinente solicitud y dirigió una pregunta parlamentaria (12/1/23) al Ejecutivo Regional en un pleno de las Cortes Regionales respecto a estos cotos de pesca que gestionan estas Asociaciones. Estas son las que hacen posible que haya una oferta pública social de pesca de una mínima calidad. La respuesta del Ejecutivo regional en el Pleno de las Cortes fue inaceptable.



La prueba incontestable del inminente fin de la pesca en Guadalajara es la grave reducción del número de licencias de pesca. Ello es aún más lamentable conocido el enorme potencial de esta actividad en la Provincia .¿Cómo es posible que una Provincia que ha aumentado su población un 60% en los últimos 20 años , haya reducido el número de licencias de pesca, desde 18.000 (2014) hasta poco más de 5.000 actualmente? Solo se conserva 1 pescador de los 3 que había hace 6 u 8 años. Este panorama se suma a la sangría de actividades económicas que sufre el mundo rural y que la pesca bien podría paliar.



Se supone que hay una Autoridad Competente en pesca Fluvial que debe defender el fomento de la pesca, compatible con la conservación de nuestros ríos, tal como lo exige la Ley de Pesca. Ello es obligación inexcusable, mas aun cuando es obvio que hay manifiesta incompetencia entre quienes deberían defender la pesca y dejar de seguir ideologías sectarias y radicales que a nada conducen pero que logran su propósito: eliminar derechos de los ciudadanos a esta actividad.



Las asociaciones de pescadores tradicionales de Guadalajara tienen derecho a seguir facilitando pesca social a sus paisanos en los cotos de Cerezo, Moranchel y Masegoso, seguramente los últimos cotos capaces de dar pesca de calidad a numerosos e importantes grupos sociales. Pero, si no hay voluntad de la Autoridad competente, es decir del Consejero de Desarrollo Sostenible, ello es de momento, imposible.



(*) ANTAi es la Asociación Nacional de la Trucha Arcoíris sostenida por Asociaciones Colaboradoras de la Administración gestoras de cotos de pesca de suelta periódica de trucha arcoíris. Son también miembros de ANTAi, centros de acuicultura proveedores de esta especie para los cotos, así como pescadores a título individual que practican este tipo de pesca.