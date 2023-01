Villanueva de la Torre da luz verde a la consulta previa de viabilidad de su futuro polígono industrial

Se trata del primer paso firme para el despegue de suelo industrial en el municipio, que prevé más de 430.000 metros cuadrados de superficie en el Sector I-03

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 27 de enero de 2023 , 12:16h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Villanueva de la Torre ha dado el primer paso firme de cara a la creación de su futuro polígono industrial con la aprobación de la consulta previa de viabilidad para la reclasificación de los terrenos donde se ubicará el mismo en el Sector I-03. El asunto se debatió en el Pleno ordinario celebrado en la tarde de ayer jueves y acabó aprobándose por unanimidad. Se trata del “primer paso firme”, según aseguró la alcaldesa, Sonsoles Rico; que además sirve para agilizar el proceso, en el avance del despegue de suelo industrial en el municipio, que prevé 430.000 metros cuadrados de superficie en el referido sector.



Rico explicó que con la aprobación de la consulta previa de viabilidad del futuro polígono industrial “se abre una nueva e importante oportunidad de crecimiento y desarrollo para el municipio, algo por lo que hemos trabajado y luchado mucho desde este equipo de Gobierno”. Cabe recordar que hace poco más de un mes, el Gobierno regional, por medio del delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, comunicó al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre que la consulta previa de viabilidad formulada ante la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo se había cerrado con dictamen favorable. Ahora, el Ayuntamiento ha dado, por su parte, un paso más para comenzar a desarrollar el Programa de Actuación Urbanizadora, reclasificando con la consulta aprobada ayer el terreno de suelo rústico de reserva a industrial. Lo hace además agilizando el proceso, al no tener que recurrir a una modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) que podría dilatar el procedimiento hasta en dos años.



El acuerdo aprobado ayer en el Pleno, por tanto, declara la viabilidad de la transformación urbanizadora del suelo rústico de reserva del Plan de Ordenación Municipal de Villanueva de la Torre para el desarrollo del nuevo sector industrial SI-03. Asimismo, se declara la necesidad de presentar un Programa de Actuación Urbanizadora sometiendo su aprobación al procedimiento establecido en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.



La alcaldesa de Villanueva de la Torre afirmó una vez finalizado el Pleno que, tras la luz verde de ayer a la consulta previa, “se sigue avanzando en el futuro desarrollo industrial de Villanueva de la Torre”, lo que supondrá “incluir a nuestro pueblo en el mapa industrial del Corredor del Henares, dejando de ser el vagón de cola para convertirnos en cabecera, y siendo un importante polo de atracción para empresas que quieran desarrollar su modelo de negocio en un lugar con una privilegiada situación geográfica y con el que se generarán cientos de puestos de trabajo en nuestro municipio”, aseguró Rico.



Adhesión a la Central de Contratación de la Diputación

El Pleno de ayer también sirvió para aprobar la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre a la Central de Contratación de Servicios de la Diputación Provincial de Guadalajara. Tal y como explicó la alcaldesa, esta Central de Contratación es un “innovador sistema que permitirá agilizar los trámites administrativos a nuestro Ayuntamiento en la contratación de obras, servicios y suministros, al tiempo que supondrá un ahorro económico para nuestras arcas municipales y de trabajo para nuestros técnicos”, aseguró Rico. El punto se aprobó con los votos favorables de toda la Corporación, salvo el de las dos representantes de Unidas Podemos (UP), que se abstuvieron.



El primer acuerdo-marco que se pondrá en marcha dentro de esta herramienta de la Diputación a la que ha solicitado adherirse el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre se destinará el suministro de combustible de los vehículos a motor de los consistorios. Posteriormente, la Diputación irá añadiendo a la Central de Contratación bolsas de proveedores de bienes y servicios tales como licencias informáticas, material de oficina, ropa de trabajo, material de construcción, equipos informáticos, mobiliario, etc.



El portavoz del PP abandona su grupo municipal

Otro de los puntos recogidos en el Pleno fue la dación en cuenta de abandono de grupo político por parte del que hasta entonces era el portavoz del Partido Popular, Jorge Díaz, que estrena ahora condición de concejal no adscrito. La Corporación actual queda, por tanto, de la siguiente forma: PSOE cuatro ediles, PP dos, Ciudadanos dos, Unidas Podemos dos, Vox 1 y dos concejales no adscritos: el referido Jorge Díaz y Arturo Hernández.