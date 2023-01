Esta es la lista completa de las Nominaciones a los Oscar 2023

martes 24 de enero de 2023 , 19:03h

Los premios Oscar alcanzan su 95ª edición como la mayor celebración de los mejores profesionales y mayores estrellas de Hollywood por parte de la industria.



Todo a la vez en todas partes lidera con 11 nominaciones, la alemana Sin novedad en el frente sigue su racha después de sorprender en los BAFTA y aquí acumula 9 nominaciones, igual que Almas en pena de Inisherin, otra de las favoritas. Elvis se queda en 8 nominaciones y Los Fabelman de Spielberg en 7. En cuanto a blockbusters, claramente Top Gun: Maverick ha sido el taquillazo más respaldado (6 nominaciones), por delante de las 5 para Black Panther: Wakanda Forever y las 4 de Avatar: El sentido del agua.



Ana de Armas está nominada por Blonde en la categoría de mejor actriz, pero tendrá que pelearle la estatuilla a rivales tan potentes como Cate Blanchett (por TÁR), Michelle Yeoh (por Todo a la vez en todas partes) o la sorprendente inclusión de Andrea Riseborough por To Leslie; no descartemos el poder de esta última, la candidata favorita de las estrellas.



Los premios Oscar se entregarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 12 de marzo en una ceremonia que recupera la figura del presentador con Jimmy Kimmel. Será la tercera vez que el humorista se encargue de presentar la gala, teniendo ante sí el reto de superar el impacto que causó el año pasado la agresión en directo de Will Smith contra Chris Rock en plena gala. ¿Aquello del año de La La Land y Moonlight? Una minucia en comparación.



Premios Oscar 2023: lista completa de nominados



MEJOR PELÍCULA

​'Sin novedad en el frente'

​'Avatar: El sentido del agua'

​'Almas en pena de Inisherin'

​'Elvis'

​'Todo a la vez en todas partes'

'​Los Fabelman'

'​TÁR'

​'Top Gun: Maverick'

​'El triángulo de la tristeza'

'​Ellas hablan'



MEJOR DIRECCIÓN

​Martin McDonagh por 'Almas en pena de Inisherin'

​Dan Kwan & Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'

​Steven Spielberg por 'Los Fabelman'

​Todd Field por 'TÁR'

​Ruben Östlund por 'El triángulo de la tristeza'



MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

​Cate Blanchett por 'TÁR'

​Ana de Armas por 'Blonde

​Andrea Riseborough por 'To Leslie'

​Michelle Williams por 'Los Fabelman'

​Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'



MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

​Austin Butler por 'Elvis'

​Colin Farrell por 'Almas en pena de Inisherin'

​Brendan Fraser por 'La ballena (The Whale)'

​Paul Mescal por 'Aftersun'

​Bill Nighy por 'Living'



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

​Angela Bassett por 'Black Panther: Wakanda Forever'

​Hong Chau por 'La ballena (The Whale)'

​Kerry Condon por 'Almas en pena de Inisherin'

​Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'

​Stephanie Hsu por 'Todo a la vez en todas partes'



MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brendan Gleeson por 'Almas en pena de Inisherin'

Brian Tyree Henry por 'Causeway'

Judd Hirsch por 'Los Fabelman'

Barry Keoghan por 'Almas en pena de Inisherin'

Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'



MEJOR GUION ORIGINAL

​Martin McDonagh por 'Almas en pena de Inisherin'

Dan Kwan & Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'

​Steven Spielberg & Tony Kushner por 'Los Fabelman'

​Todd Field por 'TÁR'

​Ruben Östlund por 'El triángulo de la tristeza'



MEJOR GUION ADAPTADO

​Lesley Paterson, Ian Stokell & Edward Berger por 'Sin novedad en el frente'

​Rian Johnson por 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

​Kazuo Ishiguro por 'Living'

​Ehren Kruger, Eric Singer & Christopher McQuarrie por 'Top Gun: Maverick'

​Sarah Polley por 'Ellas hablan'



MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

​James Friend por 'Sin novedad en el frente'

D​arius Khondji por 'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'

​Mandy Walker por 'Elvis'

​Roger Deakins por 'El imperio de la luz'

​Florian Hoffmeister por 'TÁR'



MEJOR MONTAJE

​Mikkel E.G. Nielsen por 'Almas en pena de Inisherin'

​Jonathan Redmond & Matt Villa por 'Elvis'

​Paul Rogers por 'Todo a la vez en todas partes'

​Monika Willi por 'TÁR'

​Eddie Hamilton por 'Top Gun: Maverick'



MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

​Volker Bertelmann por 'Sin novedad en el frente'

​Justin Hurwitz por 'Babylon'

​Carter Burwell por 'Almas en pena de Inisherin'

​Son Lux por 'Todo a la vez en todas partes'

​John Williams por 'Los Fabelman'



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

​"Applause" (Diane Warren), de 'Tell It like a Woman'

​"Hold My Hand" (Lady Gaga & BloodPop), de 'Top Gun: Maverick'

​"Lift Me Up" (Rihanna), de 'Black Panther: Wakanda Forever'

​"Naatu Naatu" (M.M. Keeravani), de 'RRR'

​"This Is A Life" (Ryan Lott, David Byrne & Mitski), de 'Todo a la vez en todas partes'



MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

​'Babylon'

​'Black Panther: Wakanda Forever'

​'Elvis'

'​Todo a la vez en todas partes'

​'El viaje a París de la señora Harris'



MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'​Sin novedad en el frente'

'​The Batman'

'​Black Panther: Wakanda Forever'

​'Elvis'

'​La ballena (The Whale)'



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÖN

​'Sin novedad en el frente'

​'Avatar: El sentido del agua'

​'Babylon'

​'Elvis'

​'Los Fabelman'



MEJOR SONIDO

​'Sin novedad en el frente'

​'Avatar: El sentido del agua'

​'The Batman'

​'Elvis'

​'Top Gun: Maverick'



MEJORES EFECTOS VISUALES

​'Sin novedad en el frente'

​'Avatar: El sentido del agua'

​'The Batman'

​'Black Panther: Wakanda Forever'

​'Top Gun: Maverick'



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

​'Pinocho de Guillermo del Toro', de Guillermo del Toro

​'Marcel the Shell with Shoes On', de Dean Fleischer-Camp

'El gato con botas: El último deseo', de Joel Crawford & Januel Mercado

'​El monstruo marino', de Chris Williams

​'Red', de Domee Shi



MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

​'All that Breathes, de Shaunak Sen

​'La belleza y el dolor', de Laura Poitras

​'Fire of Love', de Sara Dosa

​'A House Made of Splinters', de Simon Lereng Wilmont

​'Navalny', de Daniel Roher



MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Sin novedad en el frente​', de Edward Berger (Alemania)

'Argentina, 1985', de Santiago Mitre (Argentina)

​'Close', de Lukas Dhont (Bélgica)

​'EO', de Jerzy Skolimowski (Polonia)

​'The Quiet Girl', de Colm Bairéad (Irlanda)



MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

'​An Irish Goodbye'

​'Ivalu'

'Le Pupille'

​'Night Ride'

​'The Red Suitcase'



MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

​'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse'

​'The Flying Sailor'

'​Ice Merchants'

​'My Year of Dicks'

​'An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It'



MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'​The Elephant Whisperers'

​'Haulout'

​'How Do You Measure a Year?'

'​The Martha Mitchell Effect'

​'Stranger at the Gate'