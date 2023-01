LEGION, en menos de dos semanas en Guadalajara

lunes 09 de enero de 2023 , 18:12h

Por primera vez en su historia.



La formación thrasher barcelonesa LEGION estarán por primera vez en Guadalajara desde que se formasen en el año 1987. Lo harán en la Sala Óxido, el próximo sábado 21 de Enero, acompañados de los murcianos INJECTOR y los locales POSTURAS y ROTO.



Será la segunda fecha de su Legionized Tour 2023, tras su vuelta a la actividad musical con el bajista y vocalista Jonathan Dolcet y el guitarrista Quimi Montañés al frente de la formación. Junto a Jonathan Dolcet y Quimi Montañes, completan LEGION el guitarrista Toni Rodriguez (Decade Of Agression) y a la batería Miguel Rodríguez (Decade Of Agression, Deldrac, The Eyes).



En su vuelta, LEGION ha publicado su EP “Legionized” como anticipo del nuevo material que grabarán durante el año 2023, con una revisión de varias de sus míticas canciones como “Lethal Liberty” o “Eternal Youth” entre otras, y una versión de Billy Idol, que LEGION ha cambiado en su título como “Level Yell”.



Las entradas físicas ya se encuentran a la venta en edición limitada de taco y a color en los siguientes puntos:



• Sala Óxido (Calle Batalla de Villaviciosa, 11, Guadalajara)



• Pub Arcadia (Calle Bardales, 4, Guadalajara)



Además, a continuación os dejamos el enlace a la entrada anticipada online, a través de Metaltrip.com