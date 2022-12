Sigüenza cierra los conciertos de «En Clave de RE-D» de la mano de la Mosquera Celtic Band

jueves 29 de diciembre de 2022

Desde el pasado verano, han tenido lugar varias citas musicales enmarcadas en esta iniciativa auspiciada por la Red de Ciudades y Villas Medievales. Los eventos se han desarrollado en diferentes localidades de España y Portugal. Entre ellas, Sigüenza (Guadalajara), Laguardia (Alava), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Marvão (Portugal), Hondarribia (Guipúzcoa), Consuegra (Toledo), Almazán (Soria) y Estella-Lizarra (Navarra).



La Ciudad del Doncel ha acogido la última de las citas del ciclo de conciertos «En Clave de RE-D», auspiciado por la Red de Ciudades y Villas Medievales. Se trató de la actuación de la Mosquera Celtic Band, que intervino en el Teatro Auditorio de El Pósito y cuyos acordes entroncan con el estilo celta/pop. “Fue un evento bastante especial y diferente a los que estamos haciendo dentro de la gira presentación de nuestro último disco, ya que participamos bajo el formato terceto, cuando el grupo –habitualmente– es un sexteto”, explica Fernando Mosquera, integrante de la banda. “Esto supuso una variación significativa a la hora de interpretar las canciones”.



No obstante, y como la cita tuvo lugar en el contexto de la Red de Ciudades y Villas Medievales, “decidimos hacer algo especial y diferente a otros conciertos”. Bajo esta premisa, desde la Mosquera Celtic Band seleccionaron diversos temas de sus tres trabajos discográficos previos, aunque priorizando el último, que es el que están presentando este otoño. “Lo que también hicimos fue incluir bastante música inédita, que todavía no se encuentra grabada y que formará parte de nuestro próximo álbum, que será doble y anhelamos que salga a la calle en 2024”, rememora Mosquera.



La cita tuvo lugar en el seguntino Teatro Auditorio de El Pósito. “El espacio nos gustó muchísimo”, confirman los intérpretes. “El público fue familiar y muy agradecido”. En este contexto, los músicos también introdujeron –durante su actuación– algunas explicaciones didácticas. Fernando Mosquera quiso dar una relevancia especial a los diferentes tipos de gaitas que toca, profundizando en su origen y en las diferencias de los sonidos entre cada una de ellas. “Y esto, al final, los asistentes lo agradecen”.



El último trabajo de la Mosquera Celtic Band lleva por nombre «terra», se encuentra compuesto por una quincena de temas y presenta una duración total aproximada de 70 minutos. “Es el resultado de una investigación que realicé durante dos años sobre las conexiones existentes entre la música celta del arco atlántico –Irlanda, Escocia, Bretaña, Galicia y Cantabria– y las composiciones que surgieron en los Estados Unidos a causa de la migración. Sobre todo, de la mano de los irlandeses y escoceses que buscaban una vida mejor en el oeste americano”, relata Mosquera.



Un ambicioso programa



Con el programa «En Clave de Re-D», la Red de Ciudades y Villas Medievales busca la promoción conjunta de sus festivales y conciertos más emblemáticos, con el fin de que los visitantes a cada una de las localidades tengan la oportunidad de agendar otras propuestas del mismo perfil. De esta manera, se combinan la visita cultural, con la natural, la gastronómica y la histórica.



La variedad de escenarios y de oferta de esta III edición es sorprendente. El calendario de 'En Clave de RE-D' lo abrió el día 17 de abril, el concierto de Semana Santa en la Plaza Mayor de Laguardia, con música tradicional.



En el marco de esta iniciativa, se desarrolló el octavo Festival Internacional de Música de Marvão-Portugal (FIMM), cuya gala de apertura –acaecida este verano– contó con la actuación de la soprano Juliane Banse, el acordeonista portugués João Barradas y la Orquesta de Cámara Colónia, dirigida por Christoph Poppen. El ministro de Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, estuvo presente en la propuesta.



La octava edición del FIMM marcó la vuelta al periodo prepandemia, recuperando una extensa y variada programación, con más de 40 conciertos, que supusieron la participación de unos 600 músicos, procedentes de casi 20 países. Además, se programaron exposiciones de arte, visitas guiadas o ensayos abiertos al público, eventos gastronómicos, entre otras actividades.



El festival de Marvão acogió a artistas de Portugal, Bielorrusia, Corea del Sur, Hungría, Bulgaria, China, Rusia, Moldavia, Países Bajos, Suiza, Francia, España, Reino Unido y Alemania. La edición 2022 del FIMM también contó con la presencia del presidente de la República portuguesa.



De vuelta a España



Nuestro país también se sumó a la propuesta. Antonio Carmona protagonizó, en julio, el concierto que, correspondiente a la Velada Mustral que organiza el Ayuntamiento de Almazán, en colaboración con la Diputación de Soria y la iniciativa Almazán Ven, Vive, Vuelve, y que llegó en 2022 a su III Edición.



Así, Jerez de los Caballeros (Badajoz) se llenó de melodías de calidad gracias a su VII Concierto Medieval, que ofrecieron la Coral de la Escuela Municipal de Música jerezana y la Coral Nuestra Señora de la Soledad de Aceuchal, invitada en esta edición de 2022.



De igual forma, el Concierto de Verano de Hondarribia (Guipúzcoa) de este año mantuvo su objetivo basado en el desarrollo de la música coral. La cita presentó, como novedad, la actuación del coro infantil Eskifaia txiki, que intervino en primer lugar, seguido del coro de voces blancas Xatz Eskifaia. La velada finalizó con el coro de voces mixtas, Eskifaia Abesbatza. La actuación estuvo dirigida por Gorka Aierbe (coro de voces mixtas Eskifaia Abesbatza), Amaia Aldalur (coro de voces blancas, Xatz Eskifaia) e Iñigo Salaberria (coro infantil Eskifaia txiki).



Además, en Consuegra (Toledo) se celebró el ciclo de conciertos «Atardeceres en vivo», con el maravilloso escenario de los molinos de viento consaburenses de fondo. La meta del ciclo era el de acercar el patrimonio del municipio al público más joven, y mostrar la forma en que las representaciones culturales del siglo XVI han evolucionado. De esta manera, actualmente los molinos quijotescos sirven para promocionar la música del siglo XXI, aunando la esencia patrimonial manchega con las nuevas tendencias la música indie. Así, esta localidad propuso a los visitantes una interesante mezcla entre el escenario monumental y la música indie de artistas como Anna Colom; Mundo Chillón; Daniel, me estás matando; Sexy Zebras; y Cráneo.



Seguidamente, fue la ciudad de Estella, en Navarra, la que tomó el testigo, mediante la organización de la 53ª edición de la Semana de Música Antigua. La propuesta tuvo lugar en diferentes escenarios medievales. Y, como colofón, el cierre del programa se desarrolló en Sigüenza (Guadalajara), donde se programó el concierto de música celta/pop de la Mosquera Celtic Band. Una propuesta que se agendó en el Teatro Auditorio de El Pósito, cosechando un gran éxito.