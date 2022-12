Escalona decreta un día de luto y suspende los actos navideños tras el asesinato de una de sus vecinas

jueves 29 de diciembre de 2022 , 12:38h

El Ayuntamiento de Escalona (Toledo) ha decretado un día de luto oficial y ha suspendido los actos navideños tras el asesinato de una mujer de 32 años embarazada en la localidad, que está siendo investigado como crimen machista.



A este día de luto, se suma la concentración que tendrá lugar a las 12.30 horas en el municipio de condena y repulsa por este hecho “terrible y horrible”, según ha dicho en declaraciones a Europa Press el alcalde y presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez.



Durante la concentración, que tendrá lugar en la Plaza del Infante Don Juan Manuel, se guardarán dos minutos de silencio y se leerá un manifiesto. A ésta acudirán, además del propio alcalde, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca.



Los hechos ocurrieron este miércoles, sobre las 20.45 horas, en una urbanización situada en la calle Playa Cala Salions del municipio, cuando una mujer de 34 años, de nacionalidad española, y en avanzado estado de gestión, fue agredida con un arma blanca.



A consecuencia de los hechos, el bebé también falleció después de que el personal sanitario desplazado hasta el lugar practicase una cesárea de urgencia que no pudo impedir su muerte.



“No hay palabras para definir este hecho”, ha apuntado el alcalde, quien ha comentado que los servicios municipales no tenían conocimiento de esta pareja, “muy poco conocida en el pueblo”, y que tenían otros dos hijos en común: un niño de 13 y una niña de 14 años.



Estos niños, según ha señalado el alcalde, “han tenido la doble desgracia, primero, de quedarse sin madre y hermano, y segundo, presenciar los hechos de cómo su padre está matando a su madre”. Fue la niña quien llamó al 112 para avisar de lo que estaba ocurriendo.



El agresor y la víctima, que ya no eran pareja, aunque sí convivían en la misma casa, llevaban “cinco o seis años” viviendo en Escalona y procedían del sur de Madrid y, según el alcalde, ni Guardia Civil ni Policía Local ni el Centro de la Mujer tenían constancia de que esta mujer pudiera sufrir malos tratos.



Ha calificado de “locura criminal y barbarie” lo ocurrido este miércoles, un doble asesinato, puesto que la mujer estaba embarazada, y estaba a punto de dar a luz. “Es absolutamente horrible, no hay palabras para poder describirlo, no sé en qué cabeza puede caber un acto como éste si no es por parte de un criminal”, ha apostillado.



“Toda España está consternada por este hecho”, pero en un pueblo pequeño como Escalona “aún más si cabe”, ha recalcado Gutiérrez, quien se ha mostrado conmocionado por lo sucedido y por lo que han tenido que pasar los dos hijos de la víctima. “Estamos horrorizados”.