Fernando Espinosa Barrios gana el premio Provincia de Guadalajara de Investigación Etnográfica 2022

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 22 de diciembre de 2022 , 17:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Fernando Espinosa Barrios es el ganador del Premio Provincia de Guadalajara de Investigación Histórica y Etnográfica “José Ramón López de los Mozos” 2022, con el trabajo titulado “Los lavaderos públicos de la provincia de Guadalajara”.



Así lo acordó por mayoría el jurado del premio, integrado por Fernando Aguado Díaz, José Antonio Alonso Ramos y Rafael de Lucas Vegas, tras examinar las tres obras presentadas al concurso. El premio de Investigación Etnográfica “José Ramón López de los Mozos” está dotado con 4.500 € y tiene como objetivo estimular el estudio de los valores etnográficos de Guadalajara.



La obra galardonada pone de relieve que “los lavaderos fueron, no hace mucho tiempo, una construcción hidráulica esencial en pueblos y ciudades, ya que el lavado de la ropa mejoraba la higiene y evitaba la transmisión de enfermedades, una labor que era realizada en exclusiva por las mujeres, que tenían en los lavaderos un lugar de encuentro y socialización, no solo con otras mujeres, sino también con los jóvenes que iban a coger agua a la fuente o llevaban a abrevar al ganado, ya que buena parte de estas construcciones se estructuraban como sistemas hidráulicos que recibían agua de fuentes y abrevaderos próximos”, explica el autor.



Fernando Espinosa señala también que “ Lavaderos públicos de la provincia de Guadalajara no solo es un minucioso catálogo donde se describen los 300 lavaderos que, en mejor o peor estado, pueden encontrarse hoy repartidos por la geografía provincial, sino también un homenaje al denodado y silencioso esfuerzo realizado durante siglos por el sexo femenino. Por eso en la actualidad, más allá de su uso residual por algunas mujeres apegadas a un lugar de añoranza para ellas, resultan tan necesarias estas construcciones rurales, de indudable valor etnográfico, para dar testimonio de una actividad en desuso que debe ser legado a las siguientes generaciones”.



Fernando Espinosa Barrios es maestro, pedagogo e investigador de la provincia de Guadalajara, experto en trabajos y estudios etnográficos. Es autor de varias publicaciones y artículos de investigación sobre la provincia de Guadalajara, entre los que destaca el estudio sobre el “Patrimonio rupestre de Salmerón”, con el que también obtuvo el Premio Provincia de Guadalajara de Investigación Etnográfica en el año 2018.