Cerca de 50.000 personas han visitado Atempora, una muestra que, en buena parte, se queda en Sigüenza

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 20 de diciembre de 2022 , 18:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ha permanecido expuesta en la Catedral de Sigüenza entre los meses de julio y de diciembre, abanderando y divulgando la Candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio Mundial. Sin embargo, su legado perdura, puesto que muchas de las piezas restauradas y algunos de los montajes se van a quedar, de manera permanente, en la Catedral, en el Museo Diocesano y también en las parroquias de algunos pueblos de la comarca.



Con un concierto del quinteto de viento Spanish Brass se clausuraba la exposición Atempora: Segontia, entre el poder y la gloria.



La exposición ha sido fruto de una amplia colaboración institucional entre la Junta de Comunidades, desde la Fundación Impulsa, el Cabildo Catedralicio, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Sigüenza. Con cerca de 50.000 visitas en sólo cinco meses, el público asistente ha multiplicado por diez la población local.



La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, califica la muestra de éxito rotundo. “Atempora ha logrado el objetivo de generar una exposición atractiva y didáctica, tanto para los seguntinos, como para los visitantes, siendo en el primer caso un elemento importante para dinamizar la Candidatura a Patrimonio Mundial entre nuestra población, y en el segundo caso, un fuerte polo de atracción de turismo”, señala. Merino agradece el enorme trabajo y la inversión de todas las entidades implicadas, “empezando por la Fundación Impulsa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, pero también subraya la labor de “personas clave” que le han dado con su trabajo, otra dimensión a Atempora. “Víctor López-Menchero, comisario de la exposición, Jesús de las Heras, deán de la Catedral, José Domingo Delgado, jefe del Área de Cultura de Fundación Impulsa, y nuestra cronista oficial, Pilar Martínez Taboada, han ido, con su dedicación, mucho más allá del ámbito profesional”, señala.



El deán de la Catedral considera Atempora como un acontecimiento cultural extraordinario, que ha trascendido de lo que se entiende por una mera exposición cultural. “Atempora ha sabido combinar las distintas bellas artes: Arqueología, Escultura, Pintura u Orfebrería, haciendo un guiño muy claro a la comarca de Sigüenza que quiere lograr la distinción de Patrimonio Mundial”, señala. Según el deán, queda el maravilloso recuerdo, el catálogo y las restauraciones de una veintena de piezas, “a las que ha contribuido de un modo muy generoso la Fundación Impulsa, así como también el propio Obispado” y los montajes, que se suman para siempre a los múltiples atractivos catedralicios.



“La convocatoria y muestra de Atempora ha exigido una intensa labor en muchos ámbitos, a lo largo de todo un año, desde que comenzaron los trabajos de adecuación del entorno y la organización, que ha obtenido como resultado la puesta en valor del Patrimonio y una gran respuesta del público”, señala en este sentido José Domingo Delgado.



Desde su misma concepción, el comisario de Atempora, Víctor López-Menchero, con la colaboración del resto de instituciones, buscó el objetivo de “contar una historia”, un concepto diametralmente opuesto a una mera exhibición de piezas. López-Menchero la define como “la historia milenaria de los seres humanos por poblar y controlar un paisaje único, como es el que se forma entre los ríos Dulce y Salado, y cómo en este intento, este paisaje transformó, a su vez, a los seres humanos que han poblado estas tierras durante 2500 años”.



Un refuerzo para la Candidatura a Patrimonio Mundial

La historia que cuenta Atempora está directamente vinculada con la candidatura a Patrimonio Mundial. “La exposición ha ayudado a muchas personas a comprender mejor cuál es la verdadera dimensión de la Candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio Mundial, dándole una gran visibilidad nacional, al tiempo que ha subrayado los hechos históricos que se celebran en el IX Centenario”, sigue el comisario.



Pero Atempora refuerza en muchos sentidos más la Candidatura. A través del catálogo, ha contribuido a reforzar su calado científico, y con la restauración de piezas se consolida el patrimonio de la comarca que aspira a convertirse en Patrimonio Mundial.



Asimismo, se ha avanzado en la identificación de muchos objetos procedentes del territorio de la candidatura, de los que no se conocía su localización exacta, ni su estado de conservación, ni había descripción científica.



Por último, y no menos importante, también ha aumentado el ya de por si elevado atractivo turístico de la Catedral de Sigüenza como principal baluarte de la candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial.



El legado

Son muchas las piezas que van a permanecer expuestas en la Fortis Seguntina. La sala románica, que antes no se visitaba en la Catedral, albergará la mayoría de ellas, en los módulos expositivos, que igualmente permanecen.



El arca con la reliquia de Santa Librada también va a quedar en la Sacristía de las Cabezas, así como otros cuadros y esculturas, que quedarán ubicados en diferentes lugares de la catedral, como los dos arcángeles que abrían la exposición. Van a permanecer en la misma ubicación, pero con un montaje más ligero. Y lo mismo sucederá con el retablo de San Juan Bautista y de Santa Catalina, que se queda completo, pero en otro lugar.