El CEEI Guadalajara celebra su Patronato habiendo atendido a 271 emprendedores de la provincia

martes 13 de diciembre de 2022

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara) continúa siendo el referente del emprendimiento y la innovación, tanto en la provincia de Guadalajara como en el Corredor del Henares.



Esto se ha hecho patente durante la celebración del patronato de su Fundación donde han estado presentes todos sus patronos y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, institución colaboradora.



Durante el patronato, María Soledad García, presidenta de la Fundación y de CEOE-CEPYME Guadalajara, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, Rosa Abel, diputada de Promoción Económica de la Diputación Provincial de Guadalajara, así como Susana Blas, delegada de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Alfonso Guijarro, presidente de APETI, acompañados por Santiago Baeza, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara, analizaron, de manos del director general, Javier Arriola, los datos y actividades realizadas hasta noviembre de 2022.



Meses donde las actividades se han realizado con total normalidad de manera presencial como los Coffee Bic, talleres para jóvenes emprendedores o jornadas formativas, complementado con acciones online, al tiempo que se recuperaban acciones como la competición de robótica entre institutos.



En la actualidad, el CEEI Guadalajara, a noviembre de 2022 cuenta con 72 empresas instaladas en su vivero, 27 empresas se encuentran en el espacio coworking y 20 de ellas están alojadas en el coworking virtual, llegando al 99% de ocupación. Empresas que tienen un volumen de negocio estimado de 14.065.000 €, dando empleo directo, dentro del centro, a 152 personas.



Durante este 2022, con datos hasta noviembre, se han atendido a 271 emprendedores y se han resuelto 702 consultas. Cabe resaltar que el 14,64% de los emprendedores asesorados por el CEEI alcarreño han constituido su empresa, además de haber realizado 1.300 horas de asesoramiento técnico.



Según la procedencia geográfica, el 53% de los emprendedores provienen de los pueblos de nuestra provincia, mientras que el 42% son de Guadalajara capital, y el 5% de provincias limítrofes.



El 43% de los emprendedores de Guadalajara son jóvenes menores de 35 años, siendo la edad media de los emprendedores de 39 años. Por sexos, las mujeres emprendedoras superan a los hombres, situándose en el 52% frente al 48% de los hombres.



Por sectores, las actividades seleccionadas por los emprendedores de Guadalajara pertenecen mayoritariamente al sector de las TIC con un 45%, seguida de los servicios a empresas con un 30%, el 8% de los proyectos empresariales están relacionados con el mundo de la logística, seguidos por la industria con un 7%, mientras energía renovable y turismo fueron un 5% de los proyectos presentados.



De las diferentes actividades que el CEEI de Guadalajara realiza a lo largo de toda la provincia, en los ámbitos de innovación, marketing digital o pymes 2.0, han participado en los programas de formación, hasta noviembre de 2022, un total de 1.777 personas.



En 2022, la práctica totalidad de las actividades que el CEEI ha llevado a cabo se han realizado de manera presencial, manteniendo la virtualidad para algunas de ellas, lo que también favorece que emprendedores de todos los puntos de la provincia puedan participar en ellas.



Dentro de las colaboraciones que se llevan a cabo desde el CEEI Guadalajara, destaca la que se hace junto la Fundación Ibercaja, con los programas Emplea-T y Emprende, así como el de “de idea a proyecto”.



El CEEI Guadalajara ha continuado participando en las reuniones organizadas por ANCES.



Además, dentro de su trabajo por el fomento del emprendidurismo, se ha continuado con la realización de talleres y jornadas formativas de diferente índole.



Dentro de sus proyectos nacionales ha participado en el foro APES, ha desarrollado los Women Training Days y recuperado la competición de robótica, entre otras actividades. Además, el CEEI Guadalajara no ha dejado su internacionalización participando en proyectos internacionales como el programa conecta con Europa, los encuentros de EBN, The Next Society o el proyecto BIC África, con la mentorización de emprendedores de este continente.



El III Foro de financiación de la innovación de CLM, I4CAMhub, para facilitar la transformación digital de las empresas de Castilla-La Mancha, la colaboración con el programa de autoempleo joven del Ayuntamiento de Guadalajara o el I foro startup de Castilla-La Mancha, han sido otras de sus actividades.



La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha.



Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.