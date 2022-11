Nacho Cano, sobre 'Malinche': "Hay una leyenda negra que no comparto y quiero contar la historia desde un lado positivo"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 30 de noviembre de 2022 , 07:31h

El creador del musical 'Malinche', Nacho Cano, ha afirmado en una presentación de IFEMA Madrid Live que su espectáculo es "una celebración del mestizaje" que ofrece una óptica "positiva" respecto a la conquista española de América, envuelta "en una Leyenda Negra" que el músico no comparte.



"Los italianos han vendido la pizza en el mundo y los japoneses el sushi. Por alguna razón nosotros no hemos vendido el jamón ni la tortilla, pero esto viene de antaño", ha lamentado Cano, quien se ha referido a una "campaña de márketing durante los siglos XV y XVI en adelante".



"A través de ella se retrataba a los españoles como gente muy mala, lo cual ha quedado como un poso en España". Por el contrario, Cano ha puesto como ejemplo de 'otro' márketing a Estados Unidos, donde "hasta los años 60 los blancos y los negros se dividían en los autobuses".



Según el director, la nación norteamericana "ha sabido hacer como si nada malo hubiera pasado", mientras que en el caso de la conquista española "hubo elementos positivos que no ocurrieron en el norte, donde se cepillaban al personal".



Frente al relato de la 'Leyenda negra', el autor de 'Malinche' ha resaltado los "aspectos positivos" de la conquista de América: los primeros tratados de derechos humanos en la Universidad de Salamanca, la cristianización, la expansión del castellano y el mestizaje.



Con esta exposición, Cano ha concluido que "la humanidad se ha generado en base a conquistas y Malinche --que es fundamentalmente un espectáculo de entretenimiento-- es una celebración de lo positivo".