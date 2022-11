7 desventajas principales de apostar online

martes 22 de noviembre de 2022 , 10:17h

Meta-desc: ¿Quieres apostar online? Antes de hacerlo echa un vistazo a estas 7 desventajas que podrían hacerte cambiar de opinión.

Los casinos y las casas de apuestas online han ganado mucha popularidad en los últimos años, lo que ha hecho que todos los juegos de azar en línea se hayan disparado.

Hoy en día todo el mundo disfruta de este tipo de juegos a través de Internet, y han dejado de lado las casas de apuestas tradicionales.

¿Es mejor apostar en las casas de apuesta online? Por lo general, todo son ventajas, sin embargo existen algunas desventajas de hacerlo en línea en lugar de apostar de la forma más tradicional.

Te contamos cuáles son las principales desventajas que le encontramos a las apuestas en línea frente a apostar en casas de apuesta físicas, así como las desventajas que tienen las apuestas en línea en general.

Principales desventajas de las apuestas en línea

1. No se trata de una inversión

Muchos jóvenes apostadores toman las apuestas como una forma de ganar dinero “fácil” y rápido, y lo consideran una inversión.

Es importante tener en cuenta que las apuestas en línea no son una inversión. Aunque lo que se busque es ganar dinero, tomar las apuestas como una inversión es un mal punto de partida. Esto te puede llevar a perder grandes cantidades de dinero, y acarrear serios problemas en el caso de que uses métodos de financiación para poder llevar a cabo tus apuestas.

2. Puedes perder el control de lo que gastas

Mientras que en las casas de apuestas puedes pagar con dinero en efectivo, y llevar un seguimiento muy simple sobre el dinero que gastas, a la hora de hacerlo online puede ser algo más complejo.

El acceso a la tarjeta de crédito/débito es muy sencillo. Además, se cargan fondos en la cuenta del bookie y se utilizan ellos. Por lo tanto, es posible que se utilicen más fondos de los deseados.

Pero esto no queda aquí. Cuando se gasta dinero es posible recargar, de forma muy sencilla, más fondos en la cuenta. Así es como se pierde la cuenta del dinero que se ha ingresado y gastado, pudiendo llevar a pérdidas mayores a las esperadas. Todo ello incluso con los límites de depósitos habilitados.

Actualmente, estos son los límites de las casas de apuestas españolas:

600€ diarios

1.500€ semanales

3.000€ mensuales

3. Las promociones pueden ser muy llamativas

Al igual que sucede en los casinos con bono sin deposito, que ofrecen la posibilidad de disfrutar de dinero “gratis”, sin tener que depositar nada, las casas de apuestas también ofrecen sus propias promociones.

Estos ganchos son muy llamativos. Incluso te incentivan a jugar sin siquiera tener que depositar nada de dinero. Al final del día, cuentan con unas condiciones muy restrictivas para poder retirarlos.

Mientras más llamativas sean las promociones, más difícil será disfrutar de ellas, al menos por norma general. Antes de intentar hacer uso de una bonificación que ofrece una casa de apuestas es necesario revisar cuáles son las condiciones de roll-over, y si aprovecharse de la bonificación puede bloquear los fondos mientras se mantiene activa.

4. Puedes perder tus objetivos fácilmente

Cuando haces una apuesta “normal” en una casa de apuestas seguramente sólo apuestas a unos pocos encuentros. Incluso puedes hacer alguna apuesta combinada, en donde tienes todos los resultados en un mismo papel. Todo de forma muy sencilla.

Con las apuestas en línea esto puede no ser tan simple. No porque sea más complicado, sino por la gran cantidad de opciones disponibles.

Muchos jugadores comienzan a diversificar para buscar cuotas más interesantes. Pasan del fútbol al baloncesto, hockey, rugby, pin pon y muchos más deportes. A veces no cambian de deporte pero diversifican a otras ligas menos conocidas.

Tener tantas apuestas distintas puede hacer que la estrategia utilizada no sea óptima o se pierdan los objetivos. Una falta de análisis previo para un encuentro puede ser una sentencia a la derrota, incluso antes de que empiece el partido.

5. Tienen un riesgo muy alto

Apostar es un juego, para quien se lo toma como un juego, pero independientemente de si lo haces para sentir un subidón de adrenalina como si quieres intentar ganar dinero (o buscas ambas emociones) tienes que tener en cuenta el riesgo de las apuestas.

Para que algunas personas puedan ganar dinero con sus predicciones otras tienen que perderlo. ¿Serás tú una de ellas? Eso dependerá del análisis que hagas. Sin embargo, a pesar de que hayas hecho el mejor análisis previo que exista, no es una ciencia cierta.

Hay muchas variantes que pueden afectar al resultado de una apuesta. Hablamos de una actividad que tiene un riesgo muy alto, y que puede involucrar grandes cantidades de dinero. Esto significa que se puede perder parte del dinero que se ha apostado y, en algunos casos, la totalidad del dinero.

6. Pueden no ser tan seguras como crees

Hoy en día la tecnología está muy avanzada, y las medidas de seguridad se cuentan a puñados. Es difícil que se hackeen las plataformas populares de apuestas que existen alrededor del mundo.

Eso no significa que no pueda haber un error humano. Es posible que, en busca de una casa de apuestas con mejores cuotas, encuentres un sitio que no es tan seguro como debería. Puede que se trate de un scam y es un sitio dedicado exclusivamente a quedarse con el dinero de sus jugadores.

Es importante tener en cuenta que las plataformas disponen de todas las medidas de seguridad y que también disfruten de las licencias pertinentes con todo lo que ellas conllevan de cara al jugador.

7. Transferencias de dinero muy lentas

Cuando se trata de jugar, queremos hacerlo ya. Lo antes posible. Algunas plataformas necesitan las transferencias internacionales de dinero para poder llevar a cabo los depósitos. Esto se traduce en varios días de espera para poder depositar el dinero en una cuenta.

Cuando uno quiere aprovecharse de una cuota de última hora para una apuesta no puede esperar nada de tiempo. Esto sólo causa inconvenientes a los jugadores.

Algo similar sucede con los retiros. Un retiro por transferencia bancaria puede tardar hasta 5 días hábiles en producirse. Por lo tanto, el dinero no está en tus manos casi una semana después de que lo hayas reclamado.

En conclusión

Apostar conlleva algunas desventajas y riesgos, tanto las apuestas online como las apuestas tradicionales.

Resumimos en una pequeña y sencilla tabla lo que consideramos que son los puntos fuertes y las desventajas principales de apostar online.

Ventajas Desventajas Puede ser una fuente de ingresos interesante. Provoca adicción. No se puede considerar una fuente de ingresos regular. Puedes encontrar toda la información para las apuestas en un clic. Existen grandes riesgos de pérdida. Gran atención al cliente.

Es importante tener en cuenta todas estas desventajas antes de sumergirse en el mundo de las apuestas en línea.