El Tribunal Administrativo anula la adjudicación del contrato de limpieza viaria del ayuntamiento de Puertollano

martes 15 de noviembre de 2022 , 18:09h

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto anular la adjudicación del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) a la UTE Prezero-Urbaser, empresa a la que incluso ha excluido del procedimiento de licitación junto a otras dos aspirantes presentadas, FFC y ASCAN, tras estimar parcialmente el recurso presentado por otra cuarta concurrente, Valoriza, única empresa que prosigue conforme a derecho en el expediente.



De este modo, el Ayuntamiento de Puertollano deberá optar por la contratación de los servicios de Valoriza, precisamente la empresa a la que recientemente se ha otorgado la concesión del servicio de zona azul y aparcamientos públicos, siempre y cuando decida proseguir en el procedimiento de licitación.



Valoriza presentó un recurso especial en materia de contratación contra la decisión del pleno de la Corporación municipal de Puertollano, que adjudicó el pasado 28 de julio a la UTE Prezero España SA-Urbaser SA el servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y entrega de residuos de Puertollano por un importe de 21.894.877 euros por un periodo de cuatro años y 11 meses. Esta empresa ha sido durante las últimas décadas y hasta la fecha la adjudicataria del servicio de limpieza en Puertollano.



El recurso presentado por Valoriza se mantenía, entre otras cuestiones, en la argumentación de que la recurrente no ha tenido acceso al expediente de contratación completo, cuestión rechazada por el Tribunal Administrativo. No obstante, sí ha admitido el recurso en lo que atañe a motivos de impugnación relacionados con la oferta presentada por Prezero-Urbaser por vulnerar la exigencia formal sobre extensión de la memoria contenida en los pliegos, con la oferta presentada por FFC por no respetar el contenedor ofertado la altura máxima prevista en el pliego, y con la oferta presentada por ASCAN por incurrir en diversos incumplimientos de las exigencias del pliego de prescripciones técnicas e incongruencias y falta de rigor en su estudio económico.



En declaraciones a los periodistas realizadas este martes, la concejala de medio ambiente, Noelia Caballero, ha considerado que si todo sale según lo previsto, sería Valoriza la empresa encargada de las labores de limpieza viaria de Puertollano, aunque hay que reiniciar el procedimiento administrativo desde el punto en que quedó suspendido por el Tribunal.



En este sentido, Caballero ha asegurado que la mesa de contratación y el equipo de Gobierno de Puertollano “acatan” la decisión del Tribunal y confían en impulsar definitivamente y “cuanto antes” el procedimiento de contratación.