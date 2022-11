Podemos-IU Guadalajara recurrirá la modificación de crédito del Ayuntamiento relativa al Patrimonio Muninicipal de Suelo

viernes 11 de noviembre de 2022 , 07:04h

El Grupo Municipal Unidas Podemos-IU en el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de su portavoz, José Morales, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la Modificación de Crédito número 3 del Ayuntamiento de Guadalajara en 2022. Se trata de una modificación en la que, en palabras de Morales, “se utilizaban los recursos del patrimonio municipal de suelo como un recurso ordinario cuando tanto la Ley del Suelo a nivel Estatal como la LOTAU en Castilla-La Mancha nos indican que son fondos con una finalidad concreta y unos supuestos restringido”.



“Planteamos una reclamación y al ser ignorada hemos abierto la vía judicial. La decisión no ha sido automática porque la justicia es lenta y no es barata y de la provisión de fondos para soportar la demanda se ha hecho cargo Izquierda Unida, pues como grupo Municipal no teníamos recursos suficientes”, ha explicado, según ha informado IU en nota de prensa



En relación con el Patrimonio Municipal de Suelo, también han sido muy críticos tanto con el avance de la liquidación del presupuesto de 2022 como el proyecto de presupuestos de 2022.



Unidas Podemos-IU ha criticado que “no solo se hizo una modificación de crédito que a nuestro juicio es ilegal, sino que en 2022 no van a gastar ni un euro de esta partida y en 2023 tienen previsto utilizar ingresos por venta de una parcela del patrimonio municipal de suelo a financiar otras inversiones en lugar de a lo que dice la Ley, y a lo que la ciudad necesita, que es a la promoción de viviendas protegidas”.



Para concluir, Morales ha afirmado que “la política de vivienda en el Ayuntamiento de Guadalajara de PSOE y Ciudadanos no se distingue en nada de la del Partido Popular y eso lo paga la gente que busca una casa en arrendamiento y en compraventa, con los precios más altos de Castilla-La Mancha”.