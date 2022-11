La directora de Microsoft España ánima al empresariado de Guadalajara a mejorar sus negocios con inteligencia artificial

jueves 10 de noviembre de 2022 , 20:10h

, La directora de pequeña y mediana empresa de Microsoft España, Valle del Águila, ha mostrado a un nutrido grupo de empresarios, autónomos y emprendedores la “Estrategia digital: definir dirección y optimizar el recorrido”.



Durante su intervención, hizo referencia a que la empresa es el motor de la economía global y como, en los últimos años su situación ha cambiado de manera radical encontrándonos en la actualidad en un escenario donde se prioriza la resiliencia, flexibilidad y la innovación, además se refirió a como se ha ido produciendo el cambio digital, donde antes de la pandemia solo un 20% de las empresas se planteaban implantar el e-commerce, donde los social media estaban bastante implantados y 4 de cada 5 empresas utilizaban herramientas de productividad y automatización de procesos.



Del Águila siguió analizando los datos llegados ya a la pandemia, donde se perdieron 40 millones de empleos y el 90% de las pymes vieron afectados sus ingresos. Tras la pandemia y, como reconoció la ponente “estamos ante un nuevo escenario” donde la tecnología “está presente en todos los ámbitos de las compañías aportando, flexibilidad, agilidad, competitividad, retención del talento o crecimiento, entre otros aspectos”.



Ahora, la prioridad es la de crecer y buscar nuevamente el beneficio, teniendo a la tecnología como un amplificador de las capacidades humanas, pero teniendo siempre en cuenta que “las personas son el centro de todo y quienes realmente fuerzan el progreso”.



El itinerario tecnológico y sus aspectos clave, como la innovación, la gestión de las personas o el crecimiento, así como varios ejemplos de éxito en la transformación digital de las empresas fueron otros de los aspectos tratados por la directora de pequeña y mediana empresa de Microsoft España, Valle del Águila.



Un desayuno empresarial organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración con Ibercaja, que contó en su inauguración con su presidenta María Soledad García, quien ha reconocido que la digitalización es, sin duda, “el presente y futuro de nuestra sociedad y por ende de nuestras empresas”, por lo que “debemos abordar este reto desde el convencimiento, pero sobre todo desde la formación y la información, para poder desarrollar procesos e implementaciones acorde con las verdaderas necesidades de nuestras empresas”.



Así como con José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara, que ha recordado que Ibercaja ha renovado su alianza estratégica con Microsoft, establecida hace seis años, con el fin de colaborar en áreas específicas como innovación, seguridad, sostenibilidad y transformación digital, así como en la digitalización de las empresas clientes de Ibercaja.



“Hemos propiciando una mejora en la eficiencia y estamos aplicando una cultura predictiva, que facilita una propuesta más personalizada a cada cliente, propiciando relaciones duraderas, ventas cruzadas y captación de nuevos clientes. Esto se refleja en un incremento del volumen de clientes digitales, en una mejora de la usabilidad de nuestras herramientas y en una optimización de su eficiencia.



Así, el número de clientes digitales en Ibercaja ha crecido un 62% desde 2016, alcanzando los 894.000 usuarios en junio de 2022”.



Además de reconocer que “los fondos europeos Next Generation son una oportunidad única para acometer esos proyectos digitales. Estos fondos se han concebido como un estímulo incomparable para la economía y para el tejido empresarial en los próximos tres años, aunque la realidad de su materialización está viéndose ciertamente ralentizada”, poniendo a disposición de las empresas el asistente digital Next Ibercaja, que facilita la búsqueda de los fondos europeos adaptados al perfil de cada empresa y de cada proyecto de inversión y que, entre otras funcionalidades, calcula la probabilidad de éxito de obtención de la ayuda.



Un desayuno empresarial que ha reunido en el Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá a cerca de un centenar de personas.