EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN CLM : El alcalde de Cañaveras denuncia el "peor Centro de Salud de Castilla La Mancha, sin sala de espera y en un barracón metálico"

miércoles 09 de noviembre de 2022

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 11:01h

El alcalde de Cañaveras, Isaías Juan, ha vuelto a insistir en la «urgente necesidad» de que su municipio y los doce restantes que dependen de él, “cuenten de una vez con un Centro de Salud en condiciones dignas”. El primer edil ha criticado duramente la única medida que para paliar las deficientes condiciones de la infraestructura ha tomado la Junta en los últimos años, que ha sido instalar un barracón metálico en la puerta del edificio, “esto no es ninguna solución. No creo que a quien ordenara su construcción le gustara ser atendido en él”, apunta Isaías Juan. El alcalde reclama, una vez más, una atención sanitaria “digna” y recuerda que el Centro de Salud se ha quedado obsoleto, desde que se inaugurara en 1991, “con el antiguo Insalud. Una vez trasferidas las competencias a la Junta, jamás el Gobierno Regional ha invertido en él”.



Entre otras carencias, el alcalde ha explicado que este Centro de Salud no tiene sala de urgencias, ni un almacén para medicinas, tampoco baño adaptado ni sala de espera, “este espacio tuvo que ser ocupado para una oficina administrativa y ahora hay que aguardar turno para el médico en el pasillo o en la calle”. No ha dudado Isaías Juan en calificar este edificio como “uno de los peor dotados de Castilla-La Mancha” no sólo para los pacientes sino también para los profesionales, “que tienen que trabajar en condiciones tercermundistas” y ha relatado la historia de los dos letreros que el Sescam tiene instalados en las inmediaciones, anunciando la cesión, por parte del Ayuntamiento y de agricultores, precisa el alcalde, de los terrenos colindantes para la construcción de la segunda fase de este Centro, “nunca se ha llegado a ejecutar. El primer anuncio lo llevamos leyendo desde 2003 y el segundo desde 2007, curiosamente años de elecciones”. El alcalde ha pedido a los responsables de la Sanidad regional que “dejen de una vez de utilizar electoralmente” el Centro de Salud de Cañaveras y que “lo acondicionen porque hemos llegado a unos límites que ya no podemos esperar más”, ha insistido.



El Grupo Popular en Las Cortes de Castilla-La Mancha pedía el pasado año «la incursión del arreglo de este Centro de Salud en los presupuestos, iniciativa que fue votada en contra por los representantes socialistas del Gobierno regional». La diputada del PP, María Roldán se interesaba el pasado mes de febrero «por los planes de la Junta respecto a este Consultorio y pedía que se invirtiera en él. Nueve meses más tarde, la situación sigue siendo la misma. Precisamente ayer el otro diputado regional conquense, Benjamín Prieto, visitaba, junto al alcalde Isaías Juan y a concejales de Cañaveras este edificio. Recordemos que en estas dependencias sanitarias, además de a los vecinos de Cañaveras, los profesionales sanitarios atienden, a los de otros 12 pueblos más, Albalate de las Nogueras, Arrancacepas, Buciegas, Canalejas del Arroyo, Castejón, Castillo-Albarañez, Garcueña, Olmeda de la Cuesta, Olmedilla de Eliz, Torralba, Villaconejos de Trabaque y Villar del Infantado».