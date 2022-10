Conoce los cinco mejores jugadores de Castilla-La Mancha de LaLiga

viernes 28 de octubre de 2022 , 18:18h

Castilla-La Mancha es, como es bien sabido, un lugar proclive para la producción del talento en todas sus expresiones posibles. En el cine, Pedro Almodóvar es un director que ha trascendido cualquier tipo de barrera internacional, mientras que a través de su música José Luis Perales es una figura icónica, e incluso la novela más importante de la historia de la literatura en habla hispana, el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, desarrolla sus páginas en estas tierras vernáculas. Los que practican el deporte rey no son la excepción, y hoy en día también hay varios jugadores oriundos de esta comunidad autónoma desplegando sus capacidades en la máxima categoría del fútbol de España.

Óscar Rodríguez Arnaiz – Talavera de la Reina – Celta de Vigo

Probablemente el jugador con mayor talento en bruto de la lista, que hizo sus primeras armas nada más y nada menos que en las categorías inferiores con el Real Madrid Castilla C. F, en el que fue crucial en la medular del mediocampo. En la actualidad juega desde la vigente temporada en el Celta de Vigo, cedido procedente del Sevilla, en un movimiento que busca beneficiar a todas las partes implicadas y que presenta la opción de una eventual compra, en caso de que el equipo gallego desee retenerlo al término del préstamo. Parece ser del gusto del “Chacho” Coudet, quien le deposita confianza y lo hace jugar por la derecha, juntándose con los desmarques furtivos del histórico Iago Aspas, las subidas criteriosas de Hugo Mallo y el movimiento del incansable metrónomo del equipo, Fran Beltrán.

Kike Pérez – Toledo – Real Valladolid

Este futbolista zurdo es un indiscutido titular entre los dirigidos por Pacheta, en el que ocupa la posición de mediocentro. Procedente de las divisiones formativas del Rayo Vallecano, se fue al Club Deportivo Lugo, en el que no gozó de ni un solo partido oficial, pues fue cedido al Centro Cultural y Deportivo Cerceda, para luego regresar al club del que surgió, en el que disputó dos temporadas, fue cedido al Elche y volvió del préstamo, para, esta vez, ser empleado con la regularidad que el jugador aspiraba a gozar, acontecimiento que no es casual y sí causal, debido a un mayor empeño en el cumplimiento confeso de la ética deportiva.

Kike García – Motilla del Palancar – Osasuna

Kike es, ante todo, de oficio delantero. Un portentoso y oportunista nueve de 1,86, que a sus 32 años ha mantenido una dilatada carrera en el fútbol español con incluso una incursión en la Segunda División del fútbol de Inglaterra, chance obtenida con el Middlesbrough Football Club por una excelente performance siendo el ariete del Real Murcia, club en el que inició su carrera profesional y que coronó en 2013/2014 anotando 23 tantos en 41 partidos ligueros en la lucha por el ascenso. Lamentablemente, en Inglaterra no pudo cumplir de forma plena con las expectativas depositadas en él, consiguiendo catorce conquistas en su periplo de dos años. Volvería a España, esta vez a La Liga con el Eibar, conjunto en el que en su última temporada tendría un rendimiento por encima de las anteriores que lo llevaría a firmar con los Rojillos.

Juan Carlos – Guadalajara – Girona

La posición del arquero es una en la que destacar es una empresa muy complicada, debido a la falta de oportunidades que se les otorgan, a la par que, al ser solo una posición posible, que requiere de concentración y confianza, los entrenadores suelen ser más recelosos a la hora de experimentar alternativas. Asimismo, los que suelen ocuparlas acostumbran ser longevos, pues la carrera es más dilatada y requiere de una fortaleza mental indisimulable. Juan Carlos (32), en ese contexto, defiende la valla del club catalán con una solvencia otorgada por años guerreando en Primera y Segunda, en clubes tan variados como Hércules, Girona, Elche o Lugo. Es, por ende, un verdadero obrero del mundo del fútbol, al que un error como el sufrido ante el Atlético por liga no condiciona. Casi no hay arqueros que no sean susceptibles al fallo, y Juan Carlos, gestor del vigente ascenso del Girona, lo entiende.

Manuel Trigueros – Talavera de la Reina – Villarreal

El más célebre y que, por mérito propio, enarbola la bandera de Castilla-La Mancha en la élite del fútbol español con mayor nivel duradero, e incluso profesionalismo, pues no en vano se lo condecoró con el premio Asisa al jugador más saludable del Villarreal en 2016/2017, y desde entonces su rendimiento y compromiso no han cesado ni un ápice. Es un jugador inclaudicable. Otra prueba de su constancia es la condecoración que recibió este año, al volverse el jugador con mayor cantidad de partidos disputados en la entidad del Submarino amarillo, con la que todo parece, será, un one club man. Manu, como coloquialmente se abrevia su nombre, es un ejemplo no solo en el ámbito deportivo, también en el académico, al compaginar en su momento su trabajo con sus estudios de magisterio. Todo un excelso representante al ser un jugador muy cultivado en el ámbito intelectual, a la par de uno de los más talentosos centrocampistas de La Liga desde hace más de un lustro.