La Guía Peñín de los Vinos de España 2023 llega a las librerías

jueves 20 de octubre de 2022 , 13:36h

Desde hoy, la Guía Peñín de los Vinos de España 2023 puede encontrarse en las librerías españolas. Una nueva edición que, a lo largo de sus 1.248 páginas, recoge un total de 9.900 catas, lo que lo convierte un año más en la fotografía más completa, precisa y actual del vino español.La guía incluye un espacio dedicado a las Mejores Compras, donde recoge los vinos que cuentan con la mejor relación calidad precio, y otro centrado en los vinos ecológicos, para aquellos que buscan un consumo comprometido con el medio ambiente.Además, este año la guía incluye un año de suscripción premium en www.guiapenin.wine , donde los lectores podrán acceder al histórico de catas de la Guía Peñín desde el año 2011 y a contenidos novedosos como el Mapa de Bares o la Guía de Enoturismo.Como ya es habitual, la Guía Peñín ha encontrado algunos vinos que muestran una nueva vía de trabajo, vinos que, por su filosofía o estilo, se salen de los establecido y que puede suponer un antes y un después en las zonas productoras o regiones donde han nacido. Son los vinos revelación.El premio Vino Revelación de este año ha recaído en Kuusu 2020, un tinto elaborado por Oxer Bastegieta y que, según los catadores, “nos ha presentado uno de los mejores y más irreverentes vinos zamoranos que hemos probado este año. Un vino que muestra un camino que se tiene y debe explorar en las tierras del Duero zamorano: el carácter fresco, frutal y suave de la tinta de toro”.En esta edición, los vinos nominados son: Cholo Agarda 2015 Blanco de Adega Manuel Formigo de la Fuente (D.O. Ribeiro), Las Ánimas 2020 Tinto de Las Pedreras Viñedos y Vinos (Vino de Calidad de Cebreros), Punto de Fuga 2019 Tinto de Viña Zorzal Wines (D.O. Navarra), Tabuca 2020 Tinto de Gil Pejenaute (D.O. Campo de Borja) y Vandama Hoya Oscura 2021 Tinto de Bodega Vandama (D.O. Gran Canaria).La Guía Peñín 2023 ha dejado un hecho histórico: por primera vez, dos vinos han alcanzado los 100 puntos, rompiendo el techo de puntuación otorgado por la Guía hasta la fecha. Se trata de Alvear Pedro Ximénez Solera 1830 y Conde de Aldama Amontillado "Bota No”, elaboraciones que representan tipologías únicas en el mundo.Además, este año 10 vinos han obtenido 99 puntos. Vinos que, como indica el equipo de cata de la guía, “recogen la mejor y más amplia diversidad estilística de una España con una profunda tradición elaboradora”.La Guía Peñín 2023 en su edición impresa ya está disponible a través de la tienda online de Peñin y en librerías de toda España a un precio de 23,95€. A lo largo del mes de noviembre, también estarán disponibles las versiones en inglés y alemán de la Guía Peñín, guías que estarán presentes en los mercados internacionales donde cada vez hay más interés en torno al vino español de calidad.